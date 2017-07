Drikk (hør) vann velsignet av Gundelach

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Gundelach

Hvorfor? Gir ut «Holy Water», andre singel fra sitt kommende debutalbum

Gundelach sier at han på sin nye singel har «turt litt mer med produksjonen», og når man hører låta skjønner man fort at det er en annen måte å si «jeg har brukt autotune» på. Han trenger det strengt tatt ikke, den store mannen med englestrupen, men det er jo heller aldri feil med litt stemmekødding.

Hva som er greia med det hellige vannet er ikke lett å si. Er det det han drikker for å synge så fint? Eller skrive så inni helsikes nydelige låter? Vi VET rett og slett ikke, men vi vet at du kan se ham live i Haugesund 5. august og på Parkteatret 20. september, og at debutalbumet kommer snart.

Hør «Holy Water» her, og sjekk ut fem låter Gundelorden har valgt ut like under!

Gundelachs Fem i bagen:

Alex Cameron – Candy May

«Candy May» er en av de kuleste låtene som har blitt gitt ut i år (spør du meg). Teksten, melodien, basslinjen og leveringen. Videoen er også svineaktig fet.

Bullion – Blue Pedro

Kom over denne låten i en Four Tet-spilleliste. Kanskje den låten jeg mest kommer til å forbinde med denne sommeren. Gitarspillet er helt lættis, han må ha kødda i studio først for så å skjønne at det var fint på en rar måte.

Funkadelic – Maggot Brain

Klassiker som jeg hørte mye på før men har tatt frem igjen. Man blir fjern av høre på den med headphones

Varg – Red Line II (127 Sätra C) (With Yung Lean)

Techno og Yung Lean i skjønn forenighet. Digg å sykle med denne på øret.