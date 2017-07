Slik blir Norge etter SPs voldelige maktovertagelse

I dagens samfunn finnes det tre måter å håndtere psykisk trøbbel på. Den første er å gå til psykolog. Dessverre regnes dette av mange for å være en underlegen løsning, spesielt av menn som knytter stolthet og/eller maskuliniteten sin opp til å aldri be om hjelp.

Den andre måten å håndtere livets nedturer på er å drikke bort sorgene. Dette er utrolig deilig, men mange skyr likevel denne metoden da den regnes som farlig for helsen og litt «ekkel». Den siste, og minst feilfrie av de terapeutiske tilbudene vi kan benytte oss av er senkapitalismens magnum opus og norsk offentlighets balsam:

Lukkede Facebook-grupper.

Blant de aller fineste har vi den «smått» legendariske Gruppen for oss i Thailand med god og litt på kanten til litt grisete humor, den etterhvert nesten overrefererte Mat-Guilty-Pleasures og klassikeren Vi som er kjempe single <3.

Men nå er det en ny boss i bygget …

Det siste året har en politisk vekkelse hjemsøkt vårt land: Bondebølgen, distriktsopprøret, kall det hva du vil. Senterpartiet har rekordoppslutning, og om de fortsetter å gjøre det like sterkt frem mot høstens valg er det godt mulig at Norsk Facebook-Offentlighet får en ny Lukket Gruppe in charge:

«Tabber og uhell i landbruket.»

Slik beskriver den seg selv:

«En side som er ment med litt humoristisk vri av landbruket når det gjelder uhell eller tabber med både utstyr, folk og fé. 🚜 😆 🐮

Her kan du få en god latter og kanskje plokke opp noen tips om hvordan du IKKE skal gjøre ting…»

Gruppa er en ubehagelig sniktitt på hvordan Norge blir etter at Senterpartiet har grepet makten i en folkelig revolusjon i etterkant av valget 2017, som ender i kaos etter at Jonas Gahr Støre uttaler at han skal holde pusten helt til han får danne regjering med KrF, som dessverre har havnet under sperregrensen, til tross for at han har flertall med SP og SV.

Hele Norges befolkning blir i månedene etterpå drevet ut på bygdene for å oppfylle målene om selvforsyning og desentralisering. Hver eneste lille jordlapp skal dyrkes opp. Det er bare ett problem: de fleste nordmenn har null peiling på jordbruk, og kommer derfor til stadighet til å gjøre tabber, og rammes av uhell knyttet til disse.

Det vil se omtrent sånn ut:

Ouch….

Og sånn:

I tillegg til å være en dystopisk fremtidsvisjon for det nye Norge er «Tabber og uhell i landbruket.» en effektiv motgift for deg som nettopp har lest Knut Hamsun, Jack London, Henry David Thoreau eller annen «macho» litteratur som foreslår «tilbake til naturen» som medisin mot menneskets mistilpassethet i det postmoderne/senkapitalistiske/jævlig-dårlige-og-dritt-samfunnet vi lever i. Du ser kanskje for deg et idyllisk liv i pakt med naturen, på Moder Jords (og dine egne?) premisser, men i virkeligheten ender du nok opp med å gå rundt på gården og velte alt du har av utstyr, og tilværelsen vil bare være kjipt og trist.

Som dette:



En annen fascinerende innsikt man får av å være medlem i gruppa er at bønder, til tross at de gjør feil som alle oss andre, ikke gjør så mange forskjellige typer feil. De aller fleste tabbene/uhellene går ut på at et landbruksredskap eller -kjøretøy har veltet.

Og er det ikke nettopp dette som er det gode liv? Å bo på gård, dyrke jorda, kjøre traktor og drepe dyr som aldri har kjent frihet? Å leve en tilværelse der det verste som kan skje er at landbruksoppgjøret er dårlig, at halve familien og alle dine venner flytter til Byen og at du velter ting?

Joda, kanskje er det faktisk det. Men vi trives i skyskraperen inntil videre. Så får vi gjøre en ny vurdering etter valget.