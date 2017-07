Topp 6 muligheter på FINN Småjobber!

Det er mye gull i en gammel småjobb, heter det i det sagnomsuste ordtaket. Det verste er at det er sant.

I delingsøkonomiens tidsalder er alt mulig. Den anonyme IT-konsulenten du så på bussen i stad? Han kan bli din neste auksjonarius. Den arbeidsledige fyren på Linderud senter? Han må da ha mulighet til å få klemt inn noen timer som bursdagsklovn midt oppi den tette drikkinga.

Glem Adecco. Glem NAV. Glem CV. En sann lykkejeger med opportunistiske evner i behold har push-varsling i bukselinningen og er klar til å rykke ut på kort varsel. Og om det første oppdraget du finner ikke faller i smak, er det bare et spørsmål om tid før du finner noe av interesse. For på finn småjobber finnes det noe for enhver smak.

1. For den festglade

– Sorry, unger. Pappa seiler under Captain Morgan’s flagg i kveld.

– Å, guys night out nå igjen, far?

– Nei. Jobb.

Noen ganger handler det bare om å ikke ta seg selv så høytidelig. Spesielt hvis det er snakk om et betalt oppdrag og en av arbeidsoppgavene er å feste. Denne småjobben krever verken vitnemål eller høyere utdanning, men den har sine minimumskrav:

Du må være partydude eller party chick

Du må styre litt musikk og mekke enkle drinker til gjestene

Du må ha på kostyme: batman, julenissen, Yoda e.l. Fortrinnsvis noe random

Ellers er det mer eller mindre rett fram. Oppmøte på Akerbrygge-ish.

Herlighetene vil ta 6 timer og om alt går etter planen så kan timelønna lande på småfine 167 kr. Kanskje gutta tipser hvis man gjør det bra og, skal ikke utelukke det. Skattefritt og greier. Men blir jo ikke feriepenger, da, regner jeg med. Kan spørre evt.

2. For ordsmeden

– Haha, du jobber som forfatter, ja. Hvordan fungerer det, a? Er det sånn at hver uke så fyller du ut timelister til sjefen og sier hvor mange timer du har forfattet? Og så blir det 50% tillegg på lørdagene og overtid, haha?

– Ja det er korrekt det du beskriver. Bortsett fra de tilleggene. Flat takst.

– (Gulp!)

Mange av oss går i årevis rundt med en drøm om å bli forfatter. Men vi handler ikke. Vi bare drømmer. Et vagt ønske om å leve av kunsten. Sånn er vi mennesker. Det vil si, de fleste av oss er slik. Men ikke Anette. Anette handler. Hun smeller inn en femtilapp og er nå foreløpig eneste kandidat til å sikre jobben som timebetalt skribent. Win!

3. For deg som elsker sosial dumping

Så vidt jeg vet finnes det ingen minimumskrav til faktisk timelønn på finn.nos relativt nye tjeneste. Flaks, for jeg gidder ikke svi av tusener på å få denne eneboligen i duganes stand. Nei, dem får møte opp og motta betaling etter avtale.

600 kroner er jo nok til å kjøpe en egen enebolig i Polen det, så da kan jo dem gjørra det samme der nede om dem har lyst. Ja, jeg veit det, 3 kroner og femti øre per kvadratmeter er ikke så mye i vaskesammenheng men faen heller da, jeg skaper faktisk arbeidsplasser her. Ja og forresten så blir det ikke 3,33 kroner som du sier, det blir 3,17 kroner for dem må betale 30 kroner til FINN.no først. Ja det må’rem enten dem får jobben eller ikke. Synes det er fair, jeg. Koster litt å holde en sånn tjeneste i gang, tross alt.

Så er det jo rett i fôret da, snabba cash, kashing. Egentlig bare fint med ei lita betalingsmur, blir jo et kvalitetsfilter, på én måte. Du skal være bra dum for å ansette en som ikke har tredve kroner, da blir du jo sikkert rana attpåtil, så nei altså man må gi litt for å få litt altså, yte for å nyte sier nå jeg. Tre stykker har meldt seg foreløpig, skal høre med gubben når jeg kommer hjem hvem av dem han synes ser mest redelig ut.

4. For deg som er åpen for tullestemme i arbeidstiden

50 kroner før avgift er i utgangspunktet ikke store summen, men så står det «etter avtale» og da. Så er det jo ikke snakk om å blåse med egne medbrakte lunger heller. Blir jo fort munn-til-munn-metoden mellom henholdsvis ballongtuten og heliumflaska dette. Kan jo hende det blir flere oppdrag i fremtida og, om jeg gjør bella figura. Så kombinerer jeg jo med et par andre ærend i området, tenker jeg. Blir bra dette.

5. For den usjenerte

Det ideelle hadde jo vært å stille opp som modell for et kunstakademi eller en tegneskole, for det er jo en solid institusjon gjerne og det er trygge rammer og det hele. Men så er det lov å gå drodle litt utenfor A4-arket og, da. Aktmodell er aktmodell. Kan ikke sitte på sin høye hest om du vil bli varm i den fiktive trøya i denna bransjen. Litt risiko har da aldri drept noen. Folk er jo stort sett greie.

Bok og greier, synes det er stas, jeg. Har svidd av en grønn Asbjørnsen allerede bare for å få søkt så om jeg får muligheten nå så blire for dumt å vende snuta hjem. Om det er en creep som har lagt ut annonsen så skal han nok få merke tidlig at det bare er gud som kan dømme denna jenta, i henhold til skriften på høyre skulder. Mulig jeg tar med ei aldri så lita pepperkvern, men det er jo mest til beredskap. Og med kvern mener jeg spray!

6. No soy chófer, sólo interpretador

Et av mine viktigste personlige prinsipper er at jeg avstår fra å henge ut mellomstore bedrifter. Spesielt hvis de er løsningsorienterte og bruker moderne medier for å skape verdier.

Situasjonen er at vi har en kjørelærer og en elev som ikke snakker samme språk. Tolk trengs. Case closed. Tor, Juan og Edwin er på saken. Måtte den beste vinne.

Det optimale ville vel vært å hyre inn en profesjonell. Men gud bedre de tar jo advokattakst de folka der. Emanuel Desperados hadde jo spanskklingende navn han, og kom seg fint over Flåklypa, selv om han haltet litt over brua. Språk er makt, og åpner i dette tilfellet et par bildører. Regner med at gutta har peiling på trafikk og risiko. Det er jo ikke sånn at dem bevisst villeder eleven heller. Sånn, haha, eller jaja, som de skriver nerri Spania, kjør direkte en el autovern, por favor, skjer jo ikke det vøtø. Tror’e blir gull jeg, eller oro, som dem sier. Er jo rene podkasten dette. Sette på en lita mikk så er det jo både språkkurs og kjøretime, si. Tipper det blir noen artige situasjoner underveis, er jo ikke halvfeil det, si. Regner med at det er høyrekjøring i Spania som i resten av verden. Er hvertfall det på Puerto Rico. Ja det er en by på granca. Har vært der en del år nå. Kan bare et par ord da. Brød og hei og litt sånn.