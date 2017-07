Her er den igjen – spillelista med den BESTE musikken akkurat nå!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Susanne Sundfør – Mountaineers feat. John Grant

Susanne Sundfør er snart tilbake med musikk for folk i trøbbel (NOEN her som venter på det eller?:-) og du er virkelig i trøbbel hvis du ikke blir fullstendig overveldet av Sundførs sol-som-bryter-gjennom-skyene-inntreden ca. 3 minutter i denne storslåtte låta.

Abra – SICK GIRL

Abra gjør aldri feil, og nå har hun sluppet en haug med gamle Soundcloud-låter på Spotify. Kanskje fordi Soundcloud kanskje straks dør?

Aminé & Offset – Wedding Crashers

Du ser tittelen her og tenker: ååå faen, Aminé og Offset kræsjer bryllupet ditt, DEN er kjip! Men heldigvis er det bare snakk om to gutter som er bitre på eksene sine, og som håper at de spiller denne låta i bryllupene sine. Ps, den er kul, spill den i ditt bryllup også! :-)

Lana Del Rey – Get Free

Høydepunktet på Lana Del Reys nye album begynner som noe som høres ut som en cover av Radioheads Creep, før Lana dropper det og bare svever avgårde.