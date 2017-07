Kjeder du deg på ferie? Sjekk ut ukas beste låter, da vel :-)

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

HAIM – Walking Away

Hva er å foretrekke: En HAIM-cover av Craig David-perlen «Walking Away», eller en ny låt med samme navn som er minst like bra? Vi aner ikke, men er fornøyd med det vi har fått.

Vinter feat. Unge Ferrari & Arif – 10 År

Det er ikke akkurat vinter akkurat nå, men det er ikke hvert år det er 10 år siden 2007 heller, så det føles helt riktig at svensken Hampus Bergh (trenger man egentlig kunstnernavn når man heter Hampus? Det er en annen diskusjon vi ikke skal ta her og nå) får med seg radarparet Arif og Unge Ferrari for å feire dét.

Kamaiyah – Build You Up

Kamaiyahs 90-talls-nostaligiske A Good Night in the Ghetto var etter vår ydmyke mening fjorårets overlegent beste rapalbum. «Build You Up», formodentlig første singel fra hennes allerede utsatte andrealbum, handler det om å tenke positivt, med et generelt budskap om at «you just need someone to come and build you up». Vi ante ikke at selvhjelpsrap kunne høres så fett ut!

Japanese Breakfast – Road Head

Du har kanskje ikke råd eller tid til å dra på ferie til Japan i sommer, men man kan heldigvis trøstespise denne japanske frokosten :-)