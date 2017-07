Lineær-TV minutt for minutt: – Det går ikke bra

Færre unge ser på lineær-TV*. Men hvordan er egentlig tilbudet på lineær-TV for tiden? Jeg bestemmer meg for å finne ut hva som egentlig foregår der ute, og i den anledning setter jeg av en hel dag til å glo på «iddiotboksen». Jepp, dette er hva gonzo-journalistikken har kommet til i 2017, folkens: Her er lineær-tv minutt for minutt!

07:05: God Morgen Norge. Lineær tv-ens brunost. Frontet av den ariske rase i over tjue år, fundert på tradisjoner og lokal kokkekunst. Jeg er klar!​

07:06: Sendingen starter med et ufokusert mobilbilde som programleder, Vår Staude, tok av hagen sin i dag tidlig. Ett minutt har gått, og jeg er allerede overrasket over hva mediet har å by på.

07:54: «Hvordan klarer God Morgen Norge å produsere 3 timer med innhold hver dag?», spør du deg selv kanskje. Vel, akkurat nå har de satt av 10 minutter med sendetid til den totalt ukjente «tobarnsmoren» bak kronikken «konfirmasjonspress». Dette skulle vel forklare noe.

08:45: Temaer i sendinga så langt: Terrorfrykt, stressfølelse i forbindelse med konfirmasjon, intervju med far hvis barn ble rammet av livsfarlig hjernekreft, og Trondheim kommune som har slått full alarm etter flere selvmordsforsøk og selvmord blant unge i kommunen. GOOOOOOOD morgen Norge! :)

09:04: Åkei, NRK1 nå. Hva feiler det deg?, et panelshow der to lag konkurrer om å stille diagnoser på ekte pasienter.

«Har du Addisons sykdom?», spør legene en ung kvinne.

«Ja», svarer hun, til stor applaus fra publikum. Dette betyr ett poeng til legelaget, som responderer med vill jubel og en god porsjon high-fives. Men vent nå litt… Addisons sykdom kan være livsfarlig og varer hele livet ut får vi vite nå. Legelaget feirer videre og livet minner om en vits på Jodel igjen.

09:22: Smil til det skjulte kamera på ener’n nå. Altså en reprise av det gamle svart/hvitt skjult kamera-programmet som gikk på NRK på 60-tallet! Sjarmerende artig detta da!

09:24: De er nok døde nå, tenker jeg. Også publikummet vi hører le i bakgrunnen. Statistisk sett er det vel generelt god sannsynlighet for at i hvert fall ett av menneskene som ler i bakgrunnen på din favoritthumorserie har dødd siden episoden ble spilt inn. I Seinfeld, der første sesong snart er 30 år gammel, må jo for eksempel en ganske påfallende stor andel av latteren vi hører tilhøre nå avdøde mennesker? Hm… zapper tilbake til God Morgen Norge for å få opp stemninga igjen.

09:55: God Morgen Norge avslutter sendinga med koret Cantus, som synger den megatriste, mollstemte salmen «Mitt Hjerte alltid vanker». GOOOOOOOD morgen Norge! :)

10:32: Registrerer at Unibet-reklamen med den uimotståelige låta, «Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag» (hvor stopper tittelen på den låta egentlig?) har fått en ny episk versjon med kvinnelig vokal og en slags Carola-aktig produksjon. En viktig påminnelse om at begrepet «magiske tv-øyeblikk», ikke bare er forbeholdt selve programmene, men også reklamene imellom.

11:40: Da har jeg dusja, og det er dags for Morgan & Ola Conny på TVNorge. To svensker som er på tur i Norge. Jeg lukter forviklinger!

11:55: Morgan & Ola Conny gjør helt vanlige ting: Fisker fisk, spiser torsk, drikker øl og rir på hest. Programmet baserer seg i stor grad på de samme elementene som mystoryen til en kompis med friluftsinteresser. Meeeeeeen så er de jo ganske likandes også da, Morgan & Ola C (det er for så vidt Einar også altså, men de kan bli litt langdryge de mystoryene hans).

12:06: Var det egentlig noen sånne serier da jeg vokste opp? Der noen artige folk bare gjorde… ting? På 90-tallet ville ekvivalenten til Morgan & Ola Conny vært en fiktiv humorserie der de to hovedkarakterene ble gestaltet av to svenske komikere, mens i dag går TV-bransjen heller rett til selve kilden og finner to stykker som er sånn PÅ EKTE istedenfor. Må jo være billigere i hvert fall.

12:10: Sola skinner på tv-en og en sky av støv kommer til å syne i sollyset. De jeg bor sammen med har dratt på jobb. På tv-en sitter Morgan på en hest, og over et trist musikkunderlag kan han fortelle oss at han aldri har hatt noen fritidsinteresser. Det rører noe i meg.

12:22: Zapper litt innom Ellen Show på TV3. Det ser ut til å handle om to ting:

1. Overraske seere med flotte gaver.

2. Snakke med folk som har gått viralt.

En av dagens gjester er en baby med rart hår som har blitt kjent på internett og nå får en gave av Ellen.

12:40: Da vare klart for 4 Stjerners middag på TVNorge. Jaggu er ikke Ola Conny med her også!

12:55: Charter-Hilde skal koke krabber, og får noe som ligner faretruende mye på et panikkangstanfall. Hun gråter og snakker usammenhengende, og det er ikke så godt å si hva som har skjedd. Nå snakker hun med en kreps. Det rører noe i meg dette også.

13:10: Jeg skjenker meg kaffe på kjøkkenet, og synes jeg kan høre Anders Hatlos umiskjennelige 4-stjernersmiddag-stemme snakke til meg i det fjerne. «Jaja, sett på TV i seks timer? Hvordan er dette for den mentale helsen da?»

13:26: Sinnasnekkern på TV Norge nå! En tobarnsfamilie driver og pusser opp, men det går ikke bra. Trist musikk og mor som gråter. Men så… Hva er dette? Kul musikk og en diger bil? Jo, det er føkkings SINNASNEKKERN som kommer! Jeg luft-high-fiver TV-en og styrter en ny red bull. Nå skal det bli fart på sakene!

13:33: Sinnasnekkern? Mer «tråkke-på-deg-når-du-ligger- nede-for-telling-snekkern», sier nå jeg (av en eller annen grunn drithøyt alene i stua).​

Sinnasnekkern: «Føler dere dere dumme nå?»

To-barnsfamilien: «Ja…»

Sinnasnekkeren: «Så bra. Dere er dumme.»

13:52: Kjolen som sier ja på TV2 Livsstil nå. Streit mal her. Protagonist: Dame som vil gifte seg. Antagonist: Kjolestørrelsen, eller gal mor som har en jævlig klar forestilling om hvordan kjolen skal se ut. Viktig birolle: Feminin herre med et par kirurgiske inngrep på «siste transaksjoner»-loggen. Viktig element: Gråt. Mye gråt.

14:05: Lineær-tv: Der vanlige folk gjør vanlige ting mens de gråter?

14:20: Oslo S på mannekanalen Max her nå. Vekteren, Murat, leder en narkoman ut av sentralbanestasjonen. «Murat heter jeg», «Tenk på Borat og bytt ut B-en med en M», sier han og ler. Murat er fankern meg verdens hyggeligste fyr. Det er mye ymse der ute, men mye varme også, tenker jeg, tyller meg inn i et pledd og holder rundt kaffekoppen med begge hender​

15:08: Vet ikke hva jeg var innom nå, men i et lite øyeblikk der, sto «verdens sterkeste mann» og dansa til en tilsynelatende improvisert sang om dyrene i Afrika. Zapper videre.​

15:40: Mitt Liv – Thorbjørn Berntzen på NRK1 nå. Fin anekdote fra den gangen Thorbjørn kalte en britisk minister for «drittsekk». Såpass tøft bør det faktisk være i dag også, tenker jeg og peprer en ciabatta-skive med mozzarella.

16:15: Masterchef USA med Gordon Ramsay på TV3. Ramsay er rasende. Kamskjellene var dårlige. Laglederen til det blå laget, Nathan, er bare 20 år gammel, ser ut som «nerden» i en high school-komedie og høres litt ut som en Cartoon Network-karakter. Han får huden full av Ramsay. Det var ikke det vi trengte nå. Heier på Nathan, men lederen på rødt lag ser sterk ut, bokstavelig talt: en skjeggete fyr med sørstatsflagget tatovert på hjernebarken, BMI over 30 og en Christian Ringnes-que selvtillit. Dette kan umulig gå bra!

16:22: Det går ikke bra.​

16:25: D’André tror han skal ryke ut av konkurransen, men får lov til å bli med videre likevel. «I feel like the luckiest person in the world», forteller han oss. Lineær-tv: Stedet der vanlige mennesker tar ting altfor seriøst?

16:48: Ser litt på Svenske Hollywoodfruer nå. Lena lager grøt med viagra oppi, mens Päivi sitter på toppen av et fjell med en vannflaske i hånden og skuer utover solnedgangen: «Jeg elsker livet. Det er en gave. Men det handler om å nyte det. That is an artform», sier hun, og minner meg på at jeg snart burde…

1. Ta en liten pause fra tv-en.

2. Bytte forsidebilde på Facebook.

17.22: Dårligere baderomsløsninger. Strammere piqué-skjorte. Mer gråting. Sintere snekker. Jeppz, vi snakker, Sinnasnekkern Sverige!

17:52: Carina er separert fra ektemannen, lever i et falleferdig hus, har vært sykemeldt i 4 år og datteren har nylig flyttet til en venninne fordi «ting er rotete hjemme». Sinnasnekkern påtar seg rollen som sinnapsykologen, og man kan jo spørre seg om det faktisk er tv-eksponering Carina trenger akkurat nå. «Kjære Morgenbladets etiker…»

18:32: Da vare Hagetid på TV2 her, altså! Programleder Gunnvor Rasmussen ser ut som en levendegjøring av en Brelett-reklame, der hun i rød/hvit polkadotkjole og skaut kommer syklende mot kamera. Er det dagens første oppussingsprogram uten gråtescener vi ser starten på her da?

1845: Jepp, Hagetid er faktisk fritt for tårer. Fritt for konflikter også faktisk. Og folka her virker å være ganske i harmoni med seg selv. Her går i grunnen alt på skinner! Med andre ord: Her er det en fordel å være riiiiiiiiiiiimelig glad i hage for å få fullt utbytte av programmet!

Tar en liten pause fra tv-en for å spise middag, vugge frem og tilbake i fosterstilling og rense hodet med litt tidlig Mayhem.

20:30: Åkei, da var det kveld, og det er jo nå moroa starter! Først ut denne tv-aftenen….

*lager trommevirvel på en tom Pizza Diavola-pappeske*

Herman Göring – Hitlers mest betrodde mann på NRK2?!? Men… det var jo nå… moroa…?

20:35: Herman Göring ønsket å være Nazi-Tysklands «joviale ansikt utad» får vi høre. Han lyktes ikke så godt med det, men ideen om en nazi-ekvivalent til Bård Hoksrud er jo helt klart appellerende, tenker jeg, og forestiller meg Göring på segway gjennom Berli-HERREGUD GÖRING HADDE EN LØVE SOM KJÆLEDYR!

*spruter Red Bull ut av munnen*

20:48: «Nei, nå er det på tide å få litt årntli tv-kveld-følelse her» roper jeg gråtkvalt inn i en pute, før jeg legger meg godt til rette i sofaen med en iskald bjørnunge på magen, en pose Smash i lanken og en reprise av Brille på TVNorge på tittekassa.

21:10: Harald Eias sprudlende engasjement i Brille gjør programmet til forveksling likt et populærvitenskapsprogram for barn. Men jeg lar meg rive med, jeg. «Hvilken gruppe mennesker er det som synes lyden av øl som åpnes, er den fineste lyden?», spør Eia panelet. Jeg smiler lurt og knærter en Tuborg. Denna veit jeg! :)

21:40: Stian Blipp Show på TV2 her nå! Let’s get the party started!

21:55: Jeg har veldig lyst til å like dette, og Stian Blipp har definitivt karismaen til å pulle off en slags Norsk Jimmy Fallon-variant, men et over ti minutter langt intervju med Emil Hegle Svendsen og kjæresten, med utgangspunkt i hvor rart det er at en reporter og en idrettsutøver er sammen, hvilket de allerede har vært i 3 år, får meg til å skrive denne altfor lange setningen mens tankene mine igjen svever av sted til Herman Göring på Segway.

22:06: «Det kjem til å roe seg for faen. Folk må jo snart vere lei av trynet mitt på tv, for faen». Lothepus er på plass i studio og tilfører programmet en etterlengtet løssluppenhet. Ække så gæernt dette!

22:44: Svipper innom Big Bang Theory på TVNorge nå. Mulig at det er 16 timer med nesten uavbrutt tv-titting, og ikke serien som har etterlatt meg slik, siklende ned på pysjamasbuksa mi i en rar, umotivert tilstand av sentimentalitet over Knut Borges død, for over en måned siden. «Hjelp meg», forsøker jeg å skrive på en post-it lapp, men pennen funker ikke.

23:12: Viser seg at det ikke er en penn likevel, men to Smash som er klistret sammen.

23:42: Avslutter dagen med Tidsbonanza på NRK1. Gutta jeg bor sammen med har kommet hjem nå. Vi sitter i sofaen og skravler. Ole fyller en skål med chips. Adrian henter en pils fra kjøleskapet. Ting begynner å bli riktig så hyggelig.

«Vet dere hva gutter», sier jeg, og tar meg en god kunstpause mens jeg ser på dem.

«Nå har jeg skjønt hva lineær-tv faktisk handler om.»

«Å, hva da?» sier Ole og ser på meg med store, blanke øyne.

«Å ha noe å hvile øya på, mens man henger sammen med folk man er glad i», sier jeg og trekker dem inntil meg med utstrakte armer. Gutta smiler. Bildet zoomer inn på ansiktet mitt. Jeg blunker lurt til kamera, og i det fjerne hører jeg Anders Hatlos stemme drapert i klang: «Så… Hvordan var stemninga da?». Ikke så verst når alt kommer til alt, svarer jeg. Ikke så verst.

* Lineær-tv er tv-sendinger sendt på tradisjonelle tv-kanaler, der tv-kanalen og distributørene bestemmer hvilket innhold som skal sendes, og når det skal sendes. (kilde: Wikipedia)