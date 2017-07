Ny trend: Dø miljøvennlig

Livet kan være ganske kjipt. Men vet du hva som også er kjipt?

Klimaendringer …

Forskere og Eivind Trædal fra Miljøpartiet de Grønne har vært samstemte i årevis. Vi MÅ kutte i CO2-utslippene for at ikke levevilkårene på jorda skal endres drastisk – til det verre. Men lite gjøres. Det er ikke det at vi liker klimaendringer. De fleste er enige om at det strengt tatt suger ganske hardt. De færreste liker hetebølger som fører til skogbrann og tusenvis av døde, klimaflyktninger, utrydning av arter, ekstremvær eller at Jostedalsbreen smelter.

Men så er det det at det er så vanskelig å gjøre noe med det, da. Politikere gidder ikke, folk orker ikke. Samtidig blir kloden stadig varmere. Det er jo så nice å kjøre bil og spise kjøtt og dra til Barcelona i høstferien! Kan ikke ALLE ANDRE ENN MEG fikse det?

Gah.

Men hvorfor leve klimavennlig når man kan DØ klimavennlig?

Fra før av er det ganske miljøskadelig å dø. Joda, du forbruker mindre når du hviler under torva, men hele prosessen med å bli begravd i en kiste og alt det medfører sørger for at ditt siste farvel til livet her på jorda blir et stort FUCK YOU til både miljøbevegelsen og moder jord. Kremering er hakket mer miljøvennlig enn vanlig begravelse, men fører fortsatt til utslipp av kvikksølv, i tillegg til det kreves en god del gass for å brenne opp de heslige etterlevningene av et menneske.

På toppen av det hele tar gravlunder opp mye verdifull plass.

Heldigvis finnes det nå et mer miljøvennlig alternativ, i alle fall hvis du er keen på å dø i California (tja, hvorfor ikke?), det skriver KQED.org.

Metoden er kjent som bio-kremasjon. Basically blir den døde kroppen din senket ned i et kjemikalie-bad der den blir brutt ned til en steril løsning som kan skyldes ned i do – der du mest sannsynlig hører hjemme uansett, ditt skitne, umoralske miljøsvin.

Neida ;)

Inntil videre går nok fortsatt miljøregnskapet i minus om du ønsker å dø miljøvennlig, all den tid flyreisen til California mest sannsynlig vil være den enkelttingen du gjør i løpet av livet som forurenser mest.

Det er både litt trist og litt deilig å tenke på at når denne metoden kommer til Norge vil store deler av miljøbevegelsen drepe seg selv i et desperat forsøk på å kjøle ned jordas atmosfære. Jaja. Det virker uansett som at dette ligger noe frem i tid.

Så det er vel bare å fortsette å leve, uansett om du gidder å gjøre noe med klimaendringene eller ikke.

Inntil videre i alle fall …