Spilleliste: Snow Boyz, Arif, Waxahatchee, Shabazz Palaces +++ er best akkurat nå!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Waxahatchee – No Question

Dette er et høydepunkt blant mange på det som kanskje er årets beste album til nå?

Snow Boyz – Dans med meg feat. Arif

Du VET det ikke er feil når Snow Boyz har med seg Arif OG en karibisk Basmo-beat, SAMT snakker om å «drikke bensin som jeg var en bil»! Kjør på, hehe :)

Empress Of – Go to Hell

Empress Of synger om at folk kan dra til helvete, og har følgende å si om låta: «This song is very much about a specific thing that happened to me that hurt me and now I laugh with joy every time I hear it, this is the power of music» <3

Sudan Archives – Oatmeal

Foruten å skrive, spille inn og produsere all musikken sin selv, har Sudan Archives også lært seg selv å spille fiolin, noe som helt sikkert er mer imponerende enn hva du selv har gjort i ferien. Kanskje på tide å komme seg ut og gjøre noe nyttig?