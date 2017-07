God Helg x 3! Nye album fra Tyler, the Creator, Meek Mill og NAV & Metro Boomin!

Som 730.no meldte tidligere denne uken har hip hop for første gang i historien passert rock som den mest konsumerte sjangeren i USA. Ikke vet vi hvorfor, men det kan ha noe med å gjøre at det slippes gode hiphopalbum sånn ca. hele tiden.

Bare i dag har Tyler, the Creator, Meek Mill og NAV & Metro Boomin sluppet album.

Nice.

Flower Boy – Tyler, the Creator

Ærlig talt trodde vi at Tyler, the Creator hadde falt av for lenge siden, men på en eller annen måte har han bitt seg fast. Ikke helt ulikt en blodigle. Vel å merke som en blodigle som lager helt grei rapmusikk. OFWKTA-rapperens prosjekt ble i utgangspunktet promotert som Scum Fuck Flower Boy, men moren til Tyler må ha fått nyss om dette, og tittelen har blitt endret.

Det nye albumet har allerede hentet inn en rolig 8,5 fra Pitchfork.

Sjekk det ut her hvis du bruker Spotify, eller her hvis du bruker Tidal.

Wins and Losses – Meek Mill

Det er litt synd at Meek Mill først og fremst forbindes med den kjedelige beefen med Drake i 2015, for egentlig er han en ganske god, ganske særegen rapper. Spesielt de tre første Dreamchasers-mixtapene holder høyt nivå, men også major label debuten fra 2012 Dreams And Nightsmares står seg greit for ettertiden. Karrieren til Meek Mill har likevel vært litt opp og ned og han har aldri egentlig klart å stå frem som en artist i det definitive toppsjiktet.

Likevel er det en happening hver gang han slipper album. Wins and Losses er en umiskjennelig Meek Mill-iansk energibombe som er perfekt å ta med seg inn i helgen.

Hør albumet på Spotify eller andre steder du streamer musikk.

Perfect Timing – NAV & Metro Boomin

Som oppfølger til den fine selvtitulerte mixtapen han slapp tidligere i år har den indisk-canadiske syngerapperen NAV teamet opp med verdens beste producer de siste årene, Metro Boomin. Og som ikke det er nok har gjestelista mer snacks enn potetgullskåla på vors: Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Offset, 21 Savage, Gucci Mane og Belly.

Ouf!

Sjekk det ut på f.eks. Spotify!

Tror vi tar helg på den, vi :)