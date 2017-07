Spilleliste: Ukas beste låter er servert, her er det bare å forsyne seg

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Alex Cameron – Candy May

Vi er fortsatt opphengt i Alex Camerons nær perfekte debutalbum fra 2013, men nå kommer han jaggu snart med et nytt et! Og hvis lyder som denne nydelige første singelen blir det bedre produsert og mer sax – med andre ord ENDA bedre. Se ham med fullt band på Slottsfjell lørdag 15. juli!

St. Vincent – New York

St. Vincent er ikke akkurat den første til å lage en låt om New York. Hun ER imidlertid den første til å gjøre det og inkludere linja «you’re the only motherfucker in the city who can stand me», og dét er man bare nødt til å respektere.

Anna of the North – Someone

Anna of the North slapp låt med Tyler, The Creator (!) og Frank Ocean (?!?!?!) før helga, så hun er mildt sagt i siget om dagen. Vår favoritt er likevel den varme, svevende, modulerende «Someone», nok en deilig smakebit på debutalbumet som kommer i september.

Washed Out – Floating By

En av pionerene i den nå heldigvis så godt som glemte sjangeren «chillwave» er tilbake, og det er chill og bølgete og nesten irriterende bahagelig, det er jo det, og låta heter søren meg «Floating By» (blir det mer chillwavete?!) – men det er også litt jazzete og groovy, og dét er jo aldri helt feil.