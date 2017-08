10 forferdelige ting som er mer sannsynlige enn terrorangrep

Når terrorfrykten rår er det viktig å huske på at det er større sannsynlighet for å bli drept av en hai, asteroide eller bli kvalt av en kimichi-slider fra Mathallen enn å bli sprengt i fillebiter av en tøysekopp med bombe.

Terror-redsel begynner å bli alvorlig passé, for virkelig, om man bare er LITT kreativ finnes det ingen grenser for hva man kan være redd for. Memento mori, her er er noen av dem presentert av twitterkontoen @darkstockphotos.

1. Pådra seg lungekreft på grunn av den nikotinavhengige babyen i barnehagen du jobber i.

2. Fienders bottle flip-videoer som får flere likes enn dine.

3. Julenisser med lavt inntak av gratis grøt.

4. Bilder fra VGS som minner deg om hvor taper du var.

5. Venner som ikke er flinke til å poppe kviser.

6. Jernteppe akkurat i det du må finne et gjemmested når du leker boksen går med faren din.

7. Kjettinger du legger ut på finn.no du trodde du kunne fått mer for.

8. Pranks i russetiden som går for langt.

9. Dårlige idéer til sminkevideoer til bloggen din.

10. Passiarer med Eivind Trædal på vei til jobb så du innser at det er DU og den jævla bilen din som er grunnen til at kloden kokes.