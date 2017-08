Åtte tegn på at Havnesjefen var tilknyttet IS

Havnesjefen er død, til stor sorg og irritasjon for hans støttespillere. Men, ville du ha likt Havnesjefen like godt dersom du ble fortalt at Havnesjefen ledet en norsk IS-celle, med instrukser om å angripe vantro fra Os kommune?

Vi har gjennom våre kontakter i midtøsten fått tak i bildemateriale som knytter Havnesjefen til flere alvorlige hendelser. Vi presenterer her materialet i kronologisk rekkefølge.

6. Oktober 1981. Havnesjefen havnet for første gang i internasjonalt søkelys i 1981 etter at han deltok i henrettelsen av Anwar Sadat.

11. Januar 2002. Havnesjefen sitter fengslet i Guantanamo Bay.

21. September 2012. Havnesjefen demonstrerer utenfor den amerikanske ambassaden sammen med medlemmer av Profetens Ummah.

29. Juni 2014. Havnesjefen er tilstede når Abu Bakr al-Baghdadi erklærer den islamske stat som kalifat.

November 2015. Et tradisjonelt Havnesjefen-flagg oppdages på Filippinene sammen med andre effekter fra terrorgruppen Ansar Khalifa.

15. Februar 2016. Havnesjefen mottar terrortrening hos den islamske stat i Jemen.

22. Mars 2016. Havnesjefen observeres sammen med den nå fengslede Mohamed Abrini.

4. august 2017. Havnesjefen dør og utnevnes som martyr.