Oslo Jazzfestival er igang!

Hvis du tror at ALT på Oslo Jazzfestival er trekkbasunjazz, stepping og gamle klassikere tar du skammelig feil. Her er noen tips til hva du burde få med deg denne uka i Oslo.​​

Aiming for Enrike kaller seg selv «superintens progressiv fuzzpop», og er det tre ting vi synes det burde være mer av er det superintensitet, progressivitet og pop med fuzz. Takk jazzgudene for at Oslo Jazz tar ansvar! Duoen Tobias Ørnes Andersen (også kjent fra Leprous og norske Shining) og gitarist Simen Følstad Nilsen (Acres Wild) er blitt nominert til Norges beste liveband av jazzfantastene i P3, så dette burde nok stemme godt for et ganske bredt lag. Aiming for Enrike er dansbart, medrivende og SUPERINTENS PROGRESSIVITET!​

Vi ble først skikkelig oppmerksomme på Geir Sundstøl da han spilte under navnet Morris og gjorde en flott «Okie From Muskogee»-versjon kalt «Bonde ifra Bygda». Hvem kan vel ikke glemme introens bevingede call and respons-intro «Ingen røyker hasjish / NEI DET GJØR VI IKKE / ingen driver med sniffing / NEI DET GJØR VI HVERT FALL IKKE». I det siste har vi blitt re-introdusert gjennom det steel guitar-bårede soloalbumet Langen Ro fra 2016 (hans debut etter å ha vært med på over 250 norske album som musiker). Erland Dahlen – en annen av norsk musikk absolutt største musikere for tiden – ga også nylig ut album. Blossom Bells er overveldende, filmatisk perkusjonsmusikk, og vi kan ikke tro annet enn at disse musikerne, med disse plantene, i dette duoformatet, blir et av Oslo Jazz’ høydepunkt.​

Det er for få ordentlige JAZZFESTER i Norge. Joda, ting kan vel utarte i løpet av kvelden og enda opp i noe som vagt ligner en jazzfest, men ER det jazzfest? Stort sett ikke. For er det jazzfest, burde Dr. Kay & His Interstellar Tone Scientists være bandet som spiller på festen. Så enkelt er det. Det kosmiske storbandet ligner egentlig alle gode fester: Det er kontrollert kaos, et boblende vanvidd rundt neste sving og HØRESPILL er en naturlig del av det. DK&HITS (!) startet som et enkelt coverband av folk som Sun Ra, Pharoah Sanders og Albert Ayler (vi har vel alle vært der), men har utviklet seg til det de er i dag: En slags vill blanding jazz, funk, verdensmusikk, storband og psykedelia levert av en gjeng utfordrende og utforskende musikere. ​

LASSEN! Nei, vi har ikke skrevet det feil: Harald Lassen velger å ha etternavnet som artistnavn – bare i store bokstaver. Hadde han fjernet vokalene hadde vi antageligvis vært litt gira på å ta han på at dét var en kul trend for noen år siden, LSSN, men siden han velger å kjøre det fullt ut: Fine greier. Bandet består av Bram De Looze fra LABtrio, bassist Stian Andersen og trommeslager Tore Flatjord, så det er ikke BARE LASSEN BAND. Albumet de nylig ga ut er kalt «et av årets viktigste jazzalbum» av Dagens Næringsliv, og Dagsavisen beskrev det som «akustisk jazz på sitt beste». Vi bare parafraserer første låta: Livet så langt har ikke vært så gærnt, og det blir nok enda bedre etter denne konserten.​