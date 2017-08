Er du og dine venner alle plebs? La kultureliten bestemme ditt Øya-program

LINNI

Yogutt og seg selv 100 %

Du velger. Hva skal vi se i år?

– Silja Sol, Kaja, Lars, Vazelina Bilopphøggers, Dany Brown, Thugga, John Olav & Nordsjøen, Cashmere Cat, Aasen tar helg, Nils Bech, Hjerteslag, Hester, Sigrid og Bjella.

Intet menneske er en øy, men om Øya var et menneske fra norsk offentlighet, hvem hadde Øya vært da?

– Siden Øyafestivalen er sånn midt mellom koselig og kul, får med seg folk i alle aldre og fra alle sosiale kår, så synes jeg at det kan bli personifisert som det 18 år gamle kjærlighetsbarnet til Thomas Seltzer og Triana Iglesias.



LINDA HOFSTAD HELLAND

Sjølveste kulturminister’n

Hvilke band og artister anbefaler du at man bør sjekke ut under årets Øya?

– Jeg synes Øya er en strålende anledning til å se hva som rører seg i norsk musikk, og om sjansen byr seg håper jeg at jeg får sett Daniel Kvammen, Sigrid, en av de første artistene jeg traff som kulturminister, og Bel Canto – en gammel favoritt. Men det mest spennende er jo ofte det man ikke har planlagt, men oppdager på festivalen!

Kan du beskrive Øya-stemningen med tre ord?

– Musikkglede, frivillighet og talenter.

Hva er det med nordmenn og musikkfestivaler? Vi må vel være blant de landene med flest musikkfestivaler per innbygger?

– Festivaler er mye mer enn bare musikken! [resten er kraftig redigert ned grunnet omstendelig politikerprat, men det er jo sesong for det også, si!]



CEZINANDO

Rapper og eier av verdens minste brød

Hva gleder du deg mest til å se under årets festival?

– Ok, sjekka programmet nå, og keeee-øøøøøøddddder du, kommer Young M.A? Så jævlig fett. Hun vil jeg se. Og Sampha og Young Thug. Og Hester V75 fordi de er Norges søteste live-act.

Hvem bør man sende en PM for å finne de beste nachene under Øya?

@Sondrejustad.



KAJA GUNNUFSEN

Faen, Kaja!

Vi følger deg blindt, Kaja: Hva bør man få med seg under årets Øya?

– Julia Jacklin, Young M.A, liv, Mac Demarco, Hester, Jenny Hval, The XX, Angel Olsen, Shame.

Blir konserten din den beste?

– Jeg skal gjøre mitt beste, men det tviler jeg på.

Om du ser bort fra Øya, hva er din favoritt-øy?

– Smøla og Cuba.



KARIMA FURUSETH

Tidligere musikkredaktør i N&D, nå Berlin-utflytter og Øya-aktuell DJ.

For oss som ikke ikke bor i Berlin og dermed ikke følger så godt med, hva burde vi se på Øya?

– Umfang, en utrolig dyktig DJ som også er kvinnen bak det feministiske DJ-kollektivet Discwoman (selv Bon Iver er fan), Bel Canto (fordi Anneli Drecker, duuuhh), Mac DeMarco, Madlib, hvis du noensinne har vært 16 er det et krav at du ser Pixies (ikke for å SKRYTE, men jeg kan alle sangene på «Doolittle» utenat), Vazelina Bilopphøggers og som enhver oppegående selvpromoterende person ville ha gjort anbefaler jeg røkla å se LILLE MIG lørdag klokken 1600!

Det lukter litt Karima-språk av teksten din på Øya-nettsiden, har du skrevet den selv? Ville du vurdert å gjøre det samme på Wikipedia?

– Nei, jeg har ikke skrevet den teksten selv. Øyafestivalens tekst er basert på presseteksten min som en veldig anerkjent journalist har forfattet – samme person som jeg i fremtiden kommer til å bestille min fyldige page-turner Wikipedia-artikkel fra. Setter dog pris på at dere impliserer at det finnes en unik Karima-blyant.



SONDRE «NACH» JUSTAD

Øya 2017s nachprins

Hva bør man få seg på Øya i år?

– Cosima, Angel Olsen og Lana Del Rey! Harmoni, kjærlighet, kåtskap, kanskje litt sorg, men mest tillit og tru. Blir fint!

Cezinando sier at du er fyr som skaffer nach under øya. Kan vi ta han på ordet?

– Klart, Cez vet absolutt hva han snakker om. Jeg har den uslåelige komboen kåk på Tøyen og badekar!

Fikser du? Og er du egentlig en liten nachprins, Sondre?

– Ja, det kan man si. Nekter å gi meg når byen stenger!



EIRIK HAVELIN

Programleder for Urørt på P3

Hva skal du se på Øya i år?

– Jeg har aldri sett Gabrielle! Det gleder jeg meg til. Det samme med Lana Del Rey og årets mest Øya-ete band Car Seat Headrest. Utover det er det mange jeg har sett før, men både Hajk, Julia Jacklin, Mac DeMarco, Sigrid og Lars Vaular er alltid gøy.

Hvis man er et urørt og ukjent band, hvordan skal man nettverke seg til neste års Øya-plakat?

– Det absolutt enkleste må være å lage noe dritbra musikk og laste det opp på Urørt. Ellers foregår vel det meste på backstagen. Huk tak i din mest bransjete venn og tigg etter bånd. Eller snakk med William og Fabio (fra 777tv osv, red.anm.). De vet.



MARIT SOLDAL

DJ og medgrunnlegger av KOSO (plate-selskap og artistkollektiv i Oslo som gir ut musikk laget av kvinner) og KOSO CLUB.

Hva skal du få med deg fra Øya i år?

– Young M.A, Kelly Lee Owens, Nils Bech, Broen, Cashmere Cat, Marie Davidson og Charlotte Dos Santos.

Hva er det beste minnet du har fra Øya?

– Bjørk i Middelalderparken var epic. Det var magisk å kunne stå ute i sommernatten og for første gang oppleve Bjørk sitt veldig visuelle og intense liveshow. Et av de beste liveshowene jeg har sett.



HESTER V75

Rapkollektiv

Hvilke hester bør man sette pengene sine på under årets Øya?

– Thugga, Silja Sol, Madlib, Vince Stapels, Kaja Gunnufsen, Lars Vaular (med verdens beste lyd by Marty Brown), MØ, Danny Brown, Sampha, Young M.A., BadBadNotGood, John Olav … Helvete, faktisk mye mat i år!

Ganske mat at dere spiller der selv, da! Beste triks for å lage en bra konsert?

– 3 TRIX: Være seg selv uansett hva, kjøre seg opp med gode venner og bruke litt autotune.

Ingen laser?

– Laser er kult, men vær forsiktig med øynene!

Alle rapkollektiv fra Bergen elsker mote, så hvordan bør man kle seg under årets Øya?

– Husk at det kan bli kaldt på kvelden! Kjør gjerne en litt luftig og digg bukse, eventuelt en turbukse hvor man kan ta på/av leggene. Ellers går vi personlig kun i designere.



EMIR FRA SUSHI X KOBE

Rapper og rumpetaske-aficionado (trodde vi).

Hva skal du se under årets Øya?

– Young Thug, GABBA!!! og forbanna Hester V75.

Hva bør man pakke med seg i Øya-rumpetaska for å holde det ekte?

– Loool, holde det ekte? Fake is the new real. Ikke gå med rumpetaske heller. De der sekkene man hadde back in de day! Typ sekkene med en reim, e du me? Det er det nye, føler jeg. Fulgt masse med på rollerblade-trend i det siste.