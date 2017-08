GURLS er det norsk jazz trenger akkurat nå

Hvis du tror at ALT på Oslo Jazzfestival er trekkbasunjazz, stepping og gamle klassikere tar du skammelig feil. Her er noen tips til hva du burde få med deg 12. – 19. august i Oslo.​​

KARIN KROG MED STEVE KUHN & JOHN SURMAN

Universitetets Aula, onsdag 16. august, kl. 18.00​​

Her kunne vi valgt et par kreative varianter, som å bare skrive LEGENDENE eller eventuelt skrive LEGENDENE LEGENDENE LEGENDENE mange ganger etter hverandre, men hadde dere fått med dere hvor legendariske disse folka er da? Kanskje. Vokalist Krog (legende!) spilte en legendarisk konsert med pianist Kuhn (legende!) på Oslo Jazz i 2015, og nå har de fått med seg den britiske saksofonisten John Surman (fyll inn selv. Neida. Legende!). Vi tror det blir enda mer legendarisk enn det var forrige gang, så vi avslutter med en forsøksvis kreativ variant: Ikke vær sur, mann, kom på konsert :–) ​

GURLS

Sentralen – Hvelvet, fredag 18. august, kl. 21.00​

Det er ikke så lett å finne frem til Gurls. Trioen Hanna Paulsberg, Ellen Andrea Wang og Rohey Taalah har ikke gitt ut musikk, og hvis du googler «gurls» får du opp veldig mye annet. Forsøker du deg på et YouTube-søk på for eksempel «Gurls Jazz» får du gleden av å se to unge amerikanske jenter fremføre en slags moderne ballett til Katy Perrys «California Gurls», og det er jo faktisk ganske passende, da de dansende amerikanerne virker som de også gjør ting «bare på gøy». Og «bare på gøy»-greier er ofte så deilig løst fra konvensjoner og rammer og normer, så når vi sier at du burde få med deg denne livsbejaende R&B-jazz-pop-soul-trioen, så du får nesten bare tro oss.​

HENRY WU PRESENTS: THE KAMAAL WILLIAMS ENSEMBLE​

Sentralen – Gymsalen, fredag 18. august, kl. 21.00​

Keyboardist og produsent Kamaal Williams var sammen med trommis Yussef Dayes den hiphop-lenende jazzduo-bandet Yussef Kamaal, som spilte en slags blanding av 70-talls jazz funk og Stones Throw-beats. Nå er trommisen borte, men produsenten fortsetter i dette nye prosjektet. Fokuset er fortsatt et sted til siden for «jazz», og selv om man kan høre visse jazz-elementer i produksjonene, er det dette ekstra steget til siden som gjør at de like så godt kunne vært booket til ByLarm eller Øya eller … Årvoll Hiphop-festival. Men det er de ikke. De er booket til Oslo Jazz! Så da er det vel bare en ting å gjøre.​​

ROHEY

Sentralen – Marmorsalen, lørdag 19. august, kl. 22.30​​

Man kommer liksom ikke unna: Rohey er et band basert på studenter fra jazzlinja ved Musikkonservatoriet i Trondheim. Det må jo alltid være i hvert fall ett. Rohey er oppkalt etter vokalist Rohey Taalah, som også er en av bidragsyterne i GURLS som anbefales på denne siden, og de resterende medlemmene har spilt i band som Trondheim Jazzorkester og Megalodon Collective. Rohey nærmer seg jazzrock eller fusion, men klarer å gjøre det uten å være for tilbakeskuende. Og er det noe som frister mer enn god, gammeldags fusion er det nok ny, moderne fusion.