Har du brukt opp alle antrekkene allerede før siste dag av Øyafestivalen? Vil du avslutte med et skikkelig statement? Da har du kommet til riktig artikkel.



1. Om Senterpartiet fortsetter å øke like mye i popularitet som de har gjort i år, vil de sannsynligvis være Norges nest største parti i august. Dette får naturlig nok konsekvenser for motebildet. En litt for stor mørk dress komplementeres med et grønt SP-slips og en frekk bald-cap. Husk: Alt må kjøpes av frittgående bønder på marked i de såkalte «distriktene».​



2. På Øya kommer det mange kreative unge voksne – såkalte young creatives – og dermed kommer det også mange festivalgjengere som har bygget hele identiteten sin rundt at de er kreative med stor K (eller stor E, som vel er det mest kreative å si). Gruppen i sistnevnte kategori elsker å sitte på steder hvor de kan leve ut de kreative innspillene sine – såkalte creative work spaces – så bygg et minimalistisk og stilrent bur rundt kroppen din hvor dårlige ideer kan flyte fritt i et ufritt miljø.​



3. Det blir helt sikkert en ny, uannonsert sesong av SKAM før Øya starter i august, og motebildet vil naturlig nok reagere deretter. Den nye sesongen av SKAM blir nok enda mer woke enn de forrige, men det er vanskelig å gjette på hva slags tema eller minoritet som vil prege s05. Ta derfor høyde for ALT, med en retro rullestol, en second-hand see-through stomipose på magen og kanskje et ekstra kromosom kjøpt på Ebay, så har du sikret deg for alt Norges meste ON POINT serie kan finne på å adressere ;)​





4. Nest etter musikk, mat og mennesker er det få ting folk liker på festival enn et pissoar, så hvis du virkelig vil bli likt: Sy deg en custom pissoar-frakk så folk kan ta frem tissen sin og tisse tiss på deg! De mest oppmerksomme vil kanskje komplimentere deg for din subtile hyllest til 100-åringen Fountain av Marcel Duchamp, men de aller fleste vil nok sannsynligvis bare tisse på deg.



6. For deg som tenker å bruke endel pesetas på Øya-mat er det penger å spare om du vil gjøre Øya på budsjettet. Istedenfor å bruke penger på dyre merkeklær, kan du tegne klær på huden med tusj eller fargestifter. Du kan for eksempel tegne en fin klokke, behagelige og praktiske festivalstøvletter, et fett belte eller en behagelig buttoned-down piqué rett på den ekle nakne kroppen din!