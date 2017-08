Yyyyyyyes da er det igjen duket for årets mest legendo Oslo-langhelg. Og vi snakker ikke om langhelgen der du fikk lov til å kysse med en jente, din pervo… Vi snakker om ØYA-FESTIVALEN :D

Vi vet at festen ikke er over for deg, den gjenforente VGS-gjengen din og han litt rare svenske fyren i poncho du traff ved urinalet når konsertene nærmer seg slutten. I den forbindelse arrer NATT&DAG i samarbeid med Jaeger en rekke gigs på nevnte nattklubb under HELE FESTIVALEN!

Hvis du har lyst til å definere musikken på vorset det kommende året eller være i posisjon til å si at «The Villa blir litt for Tresor for meg» må du nesten komme hit. Du har ytringsfrihet til å gjøre hva du vil, men du må nesten det ja.

Bortsett fra venner og duggfriske bjørnunger (helt i plastglass av høy kvalitet for å forebygge søl og skår) kommer store navn som ANTAL, TALABOMAN, VRIL, TIJANA, G-HA & OLANSKII og MOLLY. Det står ikke akkurat på hvor kontinentalt programmet er, da platesnurrerne har statsborgerskap fra både Tyskland, Serbia, Spania og Frankrike. *nam nam*

Vennen din: – Vet du om et sted de spiller BRA musikk i kveld? Et sted som verken er podcast eller bransjetreff?

Du: *viser vennen din Jaeger-programmet*

Vennen din: – Jeg er glad du viste meg dette, for nå har jeg mer lyst til å drikke øl med deg enn å dra hjem.

Du og vennen din (i kor): 😃

Det blir kort sagt full rulle fra onsdag til lørdag. Surpomper ingen adgang! :P haha

Og på toppen av det hele har vi noen gjestelisteplasser til overs. Skriv dagen du vil og navnet på en venn du vil ha med deg i kommentarfeltet, så kan du slippe både kø og cover!