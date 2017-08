Å fytti helvete se på denne videoen fra MDG

Før vi har klart å fortrenge miljø-rappen til Lage Nøst & co slår partiet med desidert størst nevemagnet-faktor til igjen. Det må virkelig være ydmykende å være politiker.

Når var det norsk politikk gikk fra å skru opp sjarmen et par hakk i valgkampen til å bli til et bordell for ydmykelse?

Politikere selv tror det vanligste problemet med politikere er mangel på selvironi. Det er tvert om. Hvor blir det av æren, høytideligheten og integriteten? Hvor blir det av folkeskikken? Hvem tror at noen vil stemme på en gjeng toys som nærmest trygler den politiske omverdenen om å behandle dem som de vil?

Men når sant skal sies ser du SMASHING ut i drag, Rasmus :-)