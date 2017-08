Vi sjekket ut det voksende fenomenet «miniturisme» på Menorca

De siste årene har min kone og jeg hatt for vane å reise på jevnlige miniturer. Vi er begge stolte miniturister på vår hals.

I sommer valgte vi å reise til en middelhavsøy ved navn Menorca – Mallorcas flateinnholdsmessige lillebror. Lite vitende var vi om at dette skulle bli vår råeste minitur noen sinne.

Norge er et u-land hva gjelder miniturisme, og de færreste vet knapt hva dette voksende fenomenet dreier seg om. En vanlig misoppfatning er at mini henspiller på reisens lengde. Dette er ikke tilfelle.

Mini viser derimot til omgivelsenes fysiske størrelse i reiselandet. Som miniturist ønsker man å oppleve en annen størrelseskultur. Mens gigaturisten besøker Redwood Forest i USA for å oppleve store trær, reiser minituristen for eksempel til Indonesia for å oppleve Paedocypris progenetica, verdens minste fisk.

Allerde før reisen pekte Menorca seg ut som en solid minikandidat. Som vi kan se ovenfor er øya såvidt synlig på Europa-kartet. I tillegg var det forlokkende at øynavnets første fem bokstaver betyr noe slikt slikt som mini på spansk. Dette bygde selvsagt opp forventninger for minituristene fra det kalde nord. Vi hadde på følelsen av at dette kunne bli en real høydare og et absolutt høydepunkt i vårt liv som miniturister. Ble det slik? Det får være opp til andre å bedømme.

Ta en titt på disse bildene, og gjør din vurdering. Før jeg gjør det!

#1: Miniburger med de lokale på Cristanal y Gradinata

Det er kveld, og min kone og jeg har nettopp bestilt matbit på lokalbistroen Cristanal y Gradinat i Menorcas hovedstad Mahón. Undertegnede påpeker at burgerprisen er obskønt lav, hvorpå kone parerer at mat er billigere i Syden, noe jeg nikker anerkjennende til. Min kone ser drømmende ut i lufta i det en subtil acapellaversjon av The Pink Panther, Theme Song spilles i bakgrunnen. Hadde vært gøy om det var liten burger, da, smiler hun håpefullt. Jeg ber henne roe seg ned – det er for tidlig å si på det nåværende tidspunkt – best å ikke skape falske forhåpninger. – Men sant som du sier, hadde vært storfint med miniburger nå, ja.

I samme øyeblikk runder den velkledde spanske camarero hjørnet. Med seg har han det som skal vise seg å være de to minste burgerene vi noen gang har sett. Min kone og jeg gjør store øyne – det er nesten så våre øyne er større enn burgerene – i det herlighetene lander på den spanske kulinariske helipad. Win, sier vi i kor, forbløffet begge to over at turens første miniopplevelse skulle komme så tidlig som første dag.

#2: Kolonnekjøring på énmannsfortau?

Burgersuksessen er total, og min kone og jeg er fornøyd med dagens minifangst. Men så skjer det. På vei hjem fra den erkespanske håndmatsrestauranten møter vi på et fortau som bryter med alle fortauets konvensjonelle sjangertrekk. I det min kone og jeg oppdager at det ikke en gang er plass til to i bredden på fortauet – knapt én – konstaterer vi at dette utvilsomt er et minifortau. For godt til å være sant.

#3: Ytterligere trafikale minioppdagelser

Middelhavsøya fortsetter å levere minimateriale på det trafikale plan. Dagen etter oppdager vi et mini-sykkelfelt som måler utrolige 85 mini-centimenter i bredden. Min kone og jeg ler fortsatt av tanken på to mini-Eivind Trædaler som elegant suser forbi i sørgående retning – marginalt innenfor minisykkelfeltets ytre bredder…

#4: Fuck the mini police?

«Fakk tyven. Men for Guds skyld, fack også the police»

– Ukjent

Menorca har en helt annen politibilkultur enn vi er vant til hjemme. Ja, jeg vet hva du tenker. «Den bilen er da visserlig ikke liten nok til å kvalifisere som mini». Jeg skal under tvil i en viss grad gi deg rett i det. Men min kone og jeg observerte at til å være en politibil er dette kasuset usedvanlig lite, og etter vår mening en mini politibil. Men vi hadde også vår tvil. Gudene skal vite at det ble sene kvelder og tøffe tak før vi kom til vår konklusjon: bilen er mini. Avgjørende vekt ble lagt vekt på at bilen ikke har bakseter. Dette kan tyde på at hovedstaden Mahón og øya for øvrig har en kriminalitetsrate som også er mer eller mindre mini. Om du dreper noen i Menorca må du sitte i forsetet på vei til politistasjonen. Dette har nok en avskrekkende effekt på både fastboende og tilreisende thugs og røvere. Få ting er verre enn å få «far og sønn følelsen» i kjørekupeen fra åsted til den lokale politi station.

#5: En mini-sykkel i Ciutadella

«Bak enhvert mini-sykkelfelt står en melankolsk minisykkel»

– Ukjent

Dette sammenleggbare vidunderet observerte vi utenfor konditoriet El Diamante i Ciutadella – byen som tidligere var Menorcas hovedstad. Med sine bygninger preget av maurernes dominans i hine hårde dager er Ciutadella en sann arkitektonisk høydare. Denne stilfulle sammenleggbare sykkelen gjorde ikke voldsomt inntrykk på min kone og jeg, men vi nikket anerkjennende til den og erkjente at den som sannferdig mini.

#6: Mini-gatebilde

«Det går et hårfint skille mellom mini og kompakt»

– Jahn Ivar «Mini» Jakobsen

Vi er tilbake i nåværende hovedstad Mahón, kjent som majonesens hjemby etter at britene i sin tid tok hvitløken ut av de lokales aïoli.

Mini «Gigasønn» Jakobsen har et godt poeng. Ingen kompakt uten mini, og ingen mini uten kompakt. I Calle Isabella, finner vi et usedvanlig pent sammenpakket lite trafikalt system. Med gulmerking, fotgjengerovergang og piler. Dette er øyegodt for minituristen, og ikke minst en trafikal maktdemonstrasjon fra middelhavsøyas side.

#7: Leserbonus! Hva er mini her? Skriv ditt svar i kommentarfeltet, og bli med i trekningen av et mellomstort mini-beløp. (200 kr).

Miniturisme er et voksende nisjefenomen, og innad i miljøet ønsker vi å spre awareness rundt miniturismens overlegne egenskaper som reiseform.

Derfor inviterer vi leseren til å svare på det store vanskelige minispørsmålet: hva er mini i dette bildet? Fasit er ikke vedlagt. Alle svar må begrunnes. Kun seriøse henvendelser.