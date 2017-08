Migos lærte verden å dabbe, men kan de lære Øya-publikummet å være kultiverte?​​

I Noiseys populære web-serie om rapmusikk i Atlanta ser man det trehodete dabbetrollet Migos – Quavo, Takeoff og Offset – stående i et klesskap i et hus omgitt av dop, maskinvåpen og venner. Det var der de spilte inn hitsene sine, og det var der de sov og spiste, og det er paradoksalt nok kanskje denne avsondrete tilværelsen som har gjort at Migos alltid har føltes så tilgjengelig og gjenkjennelig?

De har vendt seg innover, utviklet sine egne stiler og karaktertrekk, perfeksjonert samspillet sitt til nye høyder. Samarbeidet kulminerte tidligere i år i det fantastiske andrealbumet «Culture», og en uke i forkant kunne man se Migos kledd i bjørnefeller i et vinterlandskap mens de rappesang om kokain like hvit som t-skjortene de muligens og antageligvis hadde på seg under vintertøyet.

«T-Shirt» var en forsmak på et Migos større og mer synkrone enn noensinne, med en produksjonsverdi på musikkvideoen som gjorde at (tidligere) Øya-bookede Chance the Rapper uttalte at musikkvideoen fortjente en Oscar-statuett. Før alt dette må man uansett litt tilbake i tid.

Monsterhiten «Bad and Boujee», den seige Metro Boomin-produserte låta om borgerlige (boujee!) middelklassedamer som er flinke til å lage dop, fikk virkelig fart før årsskiftet 2016/2017 da den steg rett til topps på Billboard Top 100. Sett utenfra er det kanskje noen fordommer om at publikummet på Øya er litt … borgerlige? Litt middelklasse? Litt stillestående, ikke så frivolne som sine distriktssøstre og –brødre, litt mer stive i snippen og litt mindre gira på å knytte slipset rundt hodet … Litt mer hovedstad, enkelt og greit.

Det kan Migos gjøre noe med. For (nesten) like viktig for Migos’ suksess som «Bad and Boujee» har kanskje dabbing vært. Lille prins Magnus kan den, og om du ikke kan, er du vel for gammel, og da kan garantert barna dine den. Eller faren din, om du er litt for ung. Eller bikkja til han som klipper håret ditt, om du kun knytter overfladiske bånd til firbeinte og frisører.

Da Migos slapp låter som «Look at my Dab» og «Dab Daddy», var fenomenet enda knyttet til det hjemlige amerikanske markedet. I dag er det knapt en politiker i hele verden som ikke har dabbet for å holde seg inne med den yngre generasjonen. Vi ser på deg, Linda Helleland!

Politikk til side (heldigvis), og for å gå enda lenger tilbake: Migos er en familiebedrift. Quavo er onkelen til Takeoff, og Offset er fetteren til Quavoe. Migos ble stiftet allerede i 2009 i Gwinnet County, Georgia, men det var først med «Versace» i 2013 at de virkelig begynte å sette spor på hiphop-kartet. Hooket på Versace er selvsagt som de beste klesplaggene, «Versace» om og om igjen – like enkelt som det er genialt, refrengenes svar på den lille sorte.​

En rapper som tidlig så potensiale i Migos, var den regionale superstjernen Gucci Mane, som også frontet familien Migos på flere av mixtapene sine. Som Gucci har Migos utgitt musikk i et forrykende tempo, både alene og med andre artister som Rich The Kid og Young Thug. Migos’ produktivitet er typisk for mange av de største rapperne i USA i dag, som siden begynnelsen av karrieren har de hatt liten interesse av å lage lett fordøyelig musikk for å nå ut til et bredt publikum.

Singlene «Handsome and Wealthy» og «Fight Night» var dermed på ingen måter enkle publikumsfrierier, og da debutalbumet Young Rich Nation ble sluppet, var den største singelen deres en like kompromissløs og hard låt ved navn «Pipe it up». Å insistere på egenart, er kanskje det lureste Migos har gjort med tanke på å bygge fanbase og sikre kredibilitet.

Spol raskt frem til Culture. Den seilte opp som nr. 1 på US Billboard 200 med gjestestjerner som DJ Khaled, 2 Chainz, Travis Scott, Gucci Mane og Lil Uzi Vert.

Kan Migos overgå seg selv? Kan de bli enda bedre? Det gjenstår å se. I det siste har de tre medlemmene gjort flere og flere sololåter. Spesielt eldstemann Quavo har begynt å dukke opp i alle mulige sammenhenger, blant annet på Calvin Harris-låta «Slide», som kanskje – for noen – har blitt en av vårens aller største hits. Men de har ikke gått helt hvert til sitt: De figurerte nylig sammen med Katy Perry på hennes nye singel «Bon Appetit». Nam!​

Uansett hvordan veien deler seg videre for gruppa, vil det alltid stå i historiebøkene at Migos har vist verden hvordan man dabber. I tillegg, og dette er kanskje underkommunisert i hele dab-bølgen, har de vist hvordan man perfeksjonerer teknisk rap på en engasjerende måte, og hvordan man kan definere et eget kulturutrykk og bringe det ut i verden, helt fra Atlanta til Tøyenparken. Så får vi håpe Øya-publikummet tar innover seg all kulturen Migos bringer.​

Migos spiller på Amfiet-scenen 18:45 i dag.