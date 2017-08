Hun ville helst ikke ta det på telefon, og mailer måtte sendes via spesifikke personer i Øya-managmentet og videre til «folkene til» Young M.A.

Som sagt så gjort, og så var det bare å lene seg tilbake og vente.​

Brooklyn-rapperen Katorah Kasanova Marrero fikk først bred oppmerksomhet med hitsingelen «OOOUUU» fra 2016, men har vært en halvskjult perle siden 2014, da hun bidro i «Brooklyn (Chiraq Freestyle)»-videoen, som kanskje først og fremst gikk viralt fordi en kritiker delte videoen sammen med endel hatefulle kommentarer.

Ikke at det plaget Young M.A. nevneverdig.

Nå blir hun kalt et av de større rap-talentene, til sommeren kommer hun til Øya, og til slutt, etter litt om og men, kom det til og med en mail fra den andre siden av dammen.

Du er født i NYC, og lyden din er litt som klassisk NY-rap på mange måter. Hvem påvirket deg mest?

– Mine hovedinnflytelser var 50 Cent, Jay-Z, Eve og Biggie Smalls. Jeg begynte å rappe da jeg var 9 år. Jeg husker jeg satt med broren min og jobbet med ham på rimene mine, leveringen, flowen, bare brainstormet med ham.

Punchline-stilen din er en stil som mange forbinder med NY, og den er kanskje ikke så tilstede i mainstream hiphop disse dager. Er det noe du har savnet på scenen?

– Jeg skriver basert på mine erfaringer i livet. Jeg har levd alt du hører, og jeg tror det er gjenkjennelige for mange mennesker, noe som bidrar til å gjøre det mainstream. ​

Du åpnet opp for Beyoncé etter at «OOOUUU» blåste opp. Hvordan følte det å gå fra små klubbkonserter til en stor stadion på så kort tid?

– Det var et av høydepunktene i 2016 for meg. Beyoncé endte opp med å bruke «OOOUUU» til en Instagram-video på bursdagen henes, for å vise at hun var en fan av det jeg gjorde, og det betød mye for meg. Å se 30.000 mennesker som sa OOOUUU med meg på Metlife Stadium var surrealistisk.​

Hvor kom OOOUUUU fra?

– Ooouuu er noe crewet mitt har sagt en stund. Vi satt og drakk i studioet den kvelden, viben og humøret var bra, så det var bare naturlig å få uttrykket på en låt.

Sangen har blitt remixed flere ganger, også med 50 Cent. Hva var greia med 50?

– Det var en fantastisk opplevelse å jobbe med 50 Cent. Han delte så mye kunnskap med meg om virksomheten og hvordan man kunne holde fokus. Arbeidsmoralen hans er det som imponerte meg mest. Han er en forretningsmann.

Du har derimot sagt at du «bare vil være vanlig».

– Jeg vil ikke ha berømmelsen. Jeg vil ha pengene.

Du snakker ofte om sex på en humoristisk måte. Det er ikke så mange åpenbart homofile kvinnelige rappere på scenen i dag. Hvordan er homofili en del av identiteten din som rapper?

– Det jeg er mest stolt av er at folk snakker om meg som en dope rapper, først og fremst. Jeg vil ikke at seksualiteten min skal definere meg. Jeg vil at ferdighetene mine på mikrofonen skal være det folk snakker om først.

Du er fortsatt en uavhengig artist. Er det noen grunn til å signere til en label?

– Jeg er fornøyd med hvordan ting går nå, og jeg har et sterkt lag.

Si litt om den ny EP-en din?

– Herstory er et forspill til debutalbumet, Herstory In The Making. Det er en samling spor som var ment å være mer moro og avslappet, med en festvibe inn i sommeren.

Monica er den eneste gjesteartisten på EP-en. Hvorfor valgte du å inkludere en LEGENDE som henne?

– Jeg har alltid vært en stor fan av Monica. Vokalen hennes på «Don’t Take It Personal» var perfekt for det jeg ville si på JOOTD-sporet.

Kan du fortelle oss litt om valg av bildet på coveret – en ung versjon av deg som teller falske penger– ?

– Jeg drømte alltid om suksess fra en ung alder. Å vinne i monopol var bare prøving for det som skulle komme år senere, LOL!

Jeg leste i et intervju at moren din også rapper litt? Vil det være en collab mellom Young M.A. og Latasha?

– Moren min har alltid vært en musikalsk inspirasjon for meg, men mer i form av av musikken hun eksponerte meg for i ung alder, og særlig sjangerbredden i det. ​

Hvordan svarer fansen på musikken din? Hva er den beste tilbakemeldingen du noensinne har mottatt?

– Jeg elsker fansen og deres lojalitet. Tilbakemeldingen jeg får fra dem er å fortsette å være tro mot meg selv.​

Young M.A spiller på SIRKUS fredag 11. august, 19:50 – 20:50!