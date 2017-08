Torbjørn Rødlands avistegninger stilles ut for første gang

Olav Bøkestad

«Drawings 1989 – 1994»

18. august – 23. september

SCHLOSS, Oslo (Kirkegårdsgata 14)

I kveld, i det nedlagte Porsche-verkstedet vis-à-vis Rathkes plass som rommer det kunstnerdrevne galleriet SCHLOSS – slottet, åpnes garasjedørene både for majestet og mannen i gata.

For anledningen stilles Olav Bøkestads politiske tegninger ut for første gang – etter 25 år i skrivebordsskuffen. Bøkestad, alias Torbjørn Rødland, jobbet som avistegner for Arbeiderbladet og Stavanger Aftenblad før han emigrerte og oppnådde internasjonal suksess som fotograf. Vi tok en prat med kunstneren.

Enkelte av tegningene forble upubliserte, og har siden ikke sett dagens lys. Hvorfor?

– Noen tegninger ble refusert i avisredaksjonen fordi de ikke var lettleselige nok. Poengene ble mere subtile etter hvert, eller kanskje krevde de kunnskap om åttitalls popkultur, f.eks. hva som skjer med en mogwai når den blir våt. (En demon som får uregjerlig forplantningslyst når den eksponeres for vann, ifølge kinesisk folklore – for alle som ikke har sett Gremlins (1984), journ.am).

Saken er for lengst glemt, avisen dekomponert. Hva gir det å løsrive illustrasjonene fra sin opprinnelige, politiske kontekst?

– Du kan se dem for det de er. Jeg foretrekker det sånn. For å skifte eksempel: Jeg leser ikke tegneserier, men ser gjerne på isolerte tegnede ruter. «Drawings 1989 – 1994».

I 1994 er det stopp! Tok EU-striden og Vinter-OL knekken på din satiriske karriere?

– Nei, egentlig var den allerede godt knekt! Jeg vokste ut av satiren og gikk lei av begrensningene i avistegning. 1994 var en dobbel strafferunde.

Hvilken rolle har den politiske tegningen i dag? Kan tegningen sameksistere med dens fjerne, men like fullt så enfoldige slektninger, pepes and memes?

– Graff, Steadman og Scarfe er åtti. Hvor er rekrutteringen? Det er ikke ofte at avistegninger blir delt på sosiale medier. Friskheten mangler. Symbolspråket er brukt opp. Kanskje kommer tegningene tilbake i ny dress, men det blir altså ikke min jobb.

Utstillingen åpner på SCHLOSS 19.00 i kveld, med etterfest på Paul’s Boutique.