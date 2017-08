Smil & Gift møter Bård Hoksrud

Hvordan er det å være 110% seg selv 110% av tiden?

– Det er bare sånn jeg er!

Blir du sliten av å smile så mye?

– Nei!

Hadde du smilt til Adolf Hitler hvis du så ham på trikken?

– Jeg møtte den iranske presidenten i FN-bygget, og det var en litt spesiell opplevelse. Men jeg hilste på ham for det.

Er ikke du egentlig for snill for å være med i FrP?

– Næh, de fleste jeg kjenner i FrP er veldig snille.

Men dere er vel Norges slemmeste parti?

– Ingen partier er slemme. Vi har alle de samme måla, men har ulike måter å komme dit på. Men når du sier «slem» i hermetegn så er det jo noen som ønsker mer formynderstat, og på den andre siden noen som vil at enkeltmennesket skal få mer frihet… Men det er ingen som er slemme.

Noen av dere virker litt slemme. Hvordan er det egentlig å være representant for et parti med ufyselige folk som Per Sandberg, Terje Søviknes…

– De er jo fantastiske folk! Per har jo litt temperament, men bortsett fra det er han en herlig fyr.

Tror du han angrer på at han slo ned en asylsøker?

– Det er vanskelig å svare på, men det er klart at man ikke skal slå.

Hva er det sykeste du har gjort på fylla?

– Håhå! Jeg er nok ganske forsiktig.

Har du noen reisetips til Riga?

– Nei, ingen reisetips dessverre.

….

…

– …

Fuck, marry, kill: pizza, kebab eller hamburger?

– Jeg kan ikke svare på sånne spørsmål!

Blir det for kontroversielt for hamburgerelskere om du sier at du vil drepe hamburgere?

Hva er din livrett?

Nei, han MÅ svare på fuck, marry kill.

– Jeg liker jo alt det der jeg!

Hva har du på tacoen?

– Kjøtt, mais, agurk, den derre sausen, også er det ost.

Ikke rømme??

– Nei, jeg er faktisk ikke så glad i rømme.

BREAKING NEWS!

Hvor mange kilo har du gått ned nå?

– Noen! Jeg ser det ikke så mye sjøl, men det er andre som ser det.

Kanskje ikke så lurt å dra ut rundt på gamlehjem når man prøver å slanke seg?

– I går var jeg faktisk på besøk og fikk servert verdens beste kake, eller hva den heter, haha. Gul oppå med masse krem! Heldigvis får vi ikke så ofte mat eller kake når vi er på besøk.​

Heldigvis ikke den ekle gamlehjem-maten!

– Maten der er ofte god!

Her er det 110 km/t!! *trøkker på gassen*

– Ja, nå kan du kjøre orntli’! Dette er min fortjeneste, vet du.

Hva er meningen med livet, Bård?

– De fleste ønsker vel å stifte familie, få barn og sånt.

Heterofil cis-familie?

– Det er ikke så nøye, men for meg har det alltid vært heterofilt da! Det som er meningen med livet er forskjellig da, men for meg er det å ha det bra og ha det hyggelig. Det var da voldsomt stort tema! Man forandrer verdier og hva man er opptatt av gjennom de forskjellige fasene av livet.

Hvor mange bind av Min Kamp har du lest?

– Ingen. Hehe!

Hva er den beste musikken å høre på når man kjører i 110 km/t? Bortsett fra musikken av stemmen til Bård Hoksrud fra passasjersetet?

– 500 Miles med de… Forever Young er bra!

Hvor skal du forresten?

– Stortinget.

Kjent sted! Kan du veien dit utenat?

– Ja! Kan guide deg.

Det er natt til søndag, klokken er 01:32 og du får uventet en telefon fra IS-lederen Abu-Bakr al Bagdadi. Hva sier du?

– I’m sorry, wrong number! Haha! Det er jo ingen grunn til at han skal ringe meg.

Hvis du skulle fortalt en amerikaner om det norske samfunnet, hva ville du sagt?

– It’s a beautiful country, beautiful nature and beautiful people. Hehe!

The beer is very expensive!

– Haha! Nå er den jo faktisk ikke så dyr lenger heller, krona er lav og dollaren er høy.

Have you tried snus?

– Ja, men synes ikke det er noe godt. Er ikke noe glad i vin eller øl heller. Jeg liker pærecider!

Har du prøvd hasj?

– Nei, aldri.

Tror du cannabis blir lovlig?

– Det er en stor diskusjon innad i ungdomspartiene, men jeg tror det er et stykke frem i tid.

Vil du være med og røyke når det blir lovlig?

– Nei.

:-(

– Jeg har ikke røyket noe særlig heller. Da jeg var ung festrøyket jeg litt.

Er DET det drøyeste du har gjort på fylla?

– Sikkert ikke! Haha.

Du har en av Norges beste twitterkontoer! Med stjernetweets som «er hjemme å tester ut twitter» og «sitter hjemme å tester ut twitter litt mer, må bli flinkere til å bruke denne også». Men nå har du ikke tweetet siden 2013! Hva skjedde?

– Det er på Facebook det skjer.

Skriv en tweet nå a!

– Jeg tror ikke jeg veit hvordan jeg kommer inn på kontoen min engang, haha! Twitter er mest media og politikere for tiden, føler jeg.

Det er også populært å poste memes.

Den der grønne frosken, blant annet.

– Åja.

Er du aktiv på Instagram da? Har du noen favorittbrukere?

– Silja Sol! Grunnen til det er at hun var gjest hos et program på Radio Nova som ble dedisert til meg.

Tenker du noen ganger at BH også kan stå for Bård Hoksrud?

– Hahaha! Jeg har faktisk alltid hatt det litt morsomt med akkurat det der, men det bør jeg kanskje ikke si!

Hva er den dårligste tingen du har vært opptatt av?

– Det er flere ting, men det har jeg ikke lyst til å nevne!

Hva med vannskutere? Du sitter og koser deg på hytta, så er det en haug med pappapenger som raser forbi og ødelegger hele sommeridyllen.

– Jeg blir ikke så sinna av det, jeg. Jeg synes det er flott at folk har det gøy. Men skal også ta hensyn! Med frihet medfølger ansvar.

Mer frihet, mer ansvar, høyere straffer!

– Når man gjør grove ting man ikke skal gjøre må man få fortjent straff, ja.

Som å slå ned en asylsøker? Eller forgripe seg på en full 16-åring på landsmøte?

– Hehe. Du prøver deg.

FrP er jo ikke så glad i flyktninger…

– Det er ikke riktig! Vi er opptatt av at alle mennesker er unike og at alle skal respekteres.

Respekteres der de er?

– Vi har forpliktelser i forhold til FN, men vi vil ha ressurser til å gjøre så flyktninger som allerede har kommet blir integrert så godt som mulig.

Nettopp. Men samtidig vil dere ikke gjøre noen ting med klimakrisen, som vil føre til mange flere flyktninger i fremtiden?

– Du kan kjøre inn her!

Oj, da tar vi en litten italiener!

– Litt kjapt der, men det gikk jo fint.

Heldigvis er ikke du kjørelærer eller politi.

– Men ja, man kan diskutere klima og miljø, jeg synes det er viktig når det kommer til nærmiljø, men jeg er skeptisk til klimadebatten. Nå er det ikke sant at alle vitenskapsmenn er enige om det her. En del sier at sånn er det fordi FNs-klimapanel, men…

Ja, Carl I. Hagen hadde med seg en fin liten bok på Dagsnytt 18, så jeg.

– Nå gjør dere akkurat det jeg synes er veldig trist. Dere setter i bås, når man heller bør ha et nyansert syn på problemet. Det må gå an å ha flere tanker i huet på én gang, haha!

Haha!​