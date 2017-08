Sommerøya skjer denne helgen og du kan vinne billetter NÅ

Norges ledende utendørsfestival for klubbmusikk skjer i helgen, og FOR en ledende utendørsfestival for klubbmusikk det blir!

Det tyske geniet Stephan Bodzin kommer, det samme gjør DJ Hell, Anja Schneider, Rødhåd, KiNK og ikke minst en av Oslos største sønner Finnebassen.

Hvis du tror Sommerøya skjer på en øy, må du tro om igjen. I år er det SALT – de svære trekonstruksjonene som ser ut som kopier av Fram-museet – på Langkaia som huser festivalen.

Her kan du nyte mildt sagt cutting edge klubbmusikk med utsikt til Bjørvikas mildt sagt cutting edge-byutvikling. Ikke akkurat feil!

Og hvis du tror det bare er musikk man kan nyte på musikkfestivalen, så tar du feil igjen! I år har festivalen samarbeidet med Prosjektskolen, og tilbyr et framoverlendt kunstprogram, som inneholder *pust inn* skulpturer, installasjoner, performance, foto, print, animasjon, videokunst, kortfilmer, mote, filmvisning, samtidsdans og workshops *pust ut!*



Hvis du vil ha billetter til Sommerøya, så har du flaks, fordi det er akkurat det vi er her for å fortelle deg at du kan vinne.

Gi oss et vink i kommentarfeltet eller på Facebook, så blir det kanskje du og den vennen din du liker aller best som drar på Sommerøya, helt gratis!

