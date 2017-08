Valgkamp Summarum: Full overtenning på Arendalsuka

Endelig valgkamp! Søndag Summarums utplasserte satelittredaksjon,Valgkamp Summarum, er på plass i Arendal for å ta del i det herlige politiske «sirkuset» som utspiller seg akkurat nå. Det eneste ordet som kan beskrive hva vi har følt siden vi ankom for nesten 48 timer siden, er OVERTENNING!

Seriøst, ALLE er her! Bård Hoksrud, Jonas Gahr Støre, Trine Skei Grande, Snorre Valen, Eivind Trædal, Hans Lysglimt Nazist Johansen, Med Israel for fred (MIFF) og… Nei, det nytter ikke å ramse opp. Dere må bare komme hit og se det selv.

Når vi er såpass tett, både mentalt og geografisk, på norske toppolitikere og på den sublimt spennende debatten om norske verdier, er det på sin plass med et aldri så lite oppgjør av status quo. Her er valgkampens viktigste og riktigste saker hittil:

UKAS TUNGE SKYTS: VG

Vår plan er selvsagt å virkelig gjøre Arendalsuka – noe vi på ingen måte er alene om. VG har for eksempel valgt å sende hele tre kommentatorer – både Frithjof Jacobsen, Hanne Skartveit og Astrid Meland. For noen er det kanskje litt skremmende å tenke på alle de overtids- og diettpengene som går ned i dragsuget, men heldigvis har VG-kommentatorene allerede vist hva de er gode for:

(Skjermdump: VG.no)

Astrid Meland leverer mildt sagt varene, ved å gi en kul og lettfattelig forklaring av det totalt uforståelige arrangementet Arendalsuka. En Øya-festival der politikere, og IKKE et retro-hipt rockeband er headlinere? Ja, det er vel fort Arendalsuka, det! Utrolig hvor mye folkeopplysning man kan få unnagjort ved bruk av virkemiddelet sammenligning! Takk <3

UKAS «JOKES» MED VIKTIG POLITISK BUDSKAP

Vårt moderselskap Søndag Summarum har alltid vært veldig negativt innstilt til politikeres bruk av humor som virkemiddel i kommunikasjon. En av flere årsaker er den enkle grunn at det aldri er morsomt, og så langt i valgkampen har vi allerede sett flere grelle eksempler på hvor galt det kan gå:

Valgkamp Summarum anerkjenner selvfølgelig at det å nå ut til unge velgere (også de idiotiske) er Viktig, og har forståelse for at sprell i sosiale medier kan få opp stemninga innad i den politiske leiren. Likevel har vi valgt å legge oss på den samme konservative linjen som vårt moderselskap. Våre etter hvert nokså ufravikelige retningslinjer er derfor: IKKE PRØV Å LAGE MORSOMME VIDEOER.

Med et stort sukk registerer vi likevel at færre og færre politiske partier følger dette velmenende rådet.

(Skjermdump: KrF.no)

*Ler så tårene renner, og bestemmer seg for å stemme KrF*

Vi registrerer også at enkelte partier prøver å unngå den rendyrkede sketsjen, og i stedet satser på hybrid-formater i grenselandet mellom satire, humor og lavmælt glimt i øyet.

Kortfilmen fra Arbeiderpartiet tar for seg et møte mellom en lydtekniker (Jonas Gahr Støre) og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (Jonas Gahr Støre). I løpet av det halve minuttet filmen varer, får representanten for arbeiderklassen si AKKURAT hva han mener om eliten.

(Skjermdump: Arbeiderpartiet.no)

Legg merke til hvordan Arbeiderpartiets manusforfattere har forsøkt å ta lydmann-sjargongen på kornet, men samtidig tatt høyde for at middelklassevelgerne kanskje ikke forstår arbeiderklasseslang, og derfor kursivert ordet mikka. Feel the bern!

Arbeiderklasse-lydteknikeren finner heldigvis mening i Det Offisielle Slagordet til Arbeiderpartiet…

…men synes forståelig nok (p.g.a. manglende utdanning, ikke vant til å lese/lytte til lange resonnementer, chemtrails) at eliten bruker liiiiiiitt for mange ord på å forklare hva de mener.

Filmen ender med at Jonas Gahr Støre får seg en real vekker av representanten for arbeiderklassen, og skjønner at han må bli bedre til å fatte seg i korthet for å kommunisere bredest mulig.

UKAS INTERAKSJON MED PUBLIKUM

Nok mobbing av politikere som tross alt bare mener det godt. La oss se på hva MEDIA har å tilby. Hva slags viktige og dyptpløyende spørsmål er det som stilles for å få svar på hvordan fremtiden skal bli?

(Skjermdump: NRK.no)

Godt og viktig spørsmål fra den folkefinansierte statskanalen, etterfulgt av en solid quiz som er intet mindre enn SVÆRT tankevekkende for alle som tror de kan bli statsminister. Her er det noen som gjør jobben sin :D

(SPOILER: Ifølge quizen kan svært mange bli statsminister)

NRK har levert fra første stund på Arendalsuka, da de altså viet halve partilederdebatten til å snakke om det kjedelige buzzordet norskeverdier. Vi møtte de ansvarlige her i Arendal og spurte dem hvorfor:



UKAS JOACHIM LUND

Mens noen er på Arendalsuka for å drive med politikk og lobbyvirksomhet, er Joachim Lund på Arendalsuka for å være Joachim Lund – noe han ser ut til å gjøre med glans!

(Skjermdump: Aftenposten.no)

UKAS UFORSTÅELIG RARE INNVENDING MOT EN DEBATT

(Skjermdump: Dagbladet.no)

Hva skal man si til dette, da?

En fyr fra Civita har bestemt seg for at han ikke liker det når Statsministeren i Norge blir avbrutt under politiske TV-debatter. Det viser seg at statsministeren er en kvinne<3, og hva er vel da mer naturlig enn å slå KJØNNSPOLITISK MYNT på det at statsministeren gjorde en ganske dårlig jobb under debatten?

Jeg tror vi snakker for hele den samlede feminismen, alle dens fraksjoner og grupperinger når vi sier: GODT POENG!!!!!!!!!!

UKAS ESPEN TEIGEN

Selv om Valgkamp Summarum-redaksjonen har drevet omfattende oppsøkende og gatepatruljerende virksomhet her i Arendal – noe som blant annet har ført til at vi på et tidspunkt bevitnet Erna Solberg sitte og ta seg et glass på en pub med VG-journalister, mens hennes ektemann Sindre Finnes hang ut på First House-fest på puben ved siden av – har vi dessverre ikke lykkes med å lokalisere Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen.

Vi vet derfor ikke om bildet under stammer fra noe som foregår i vår umiddelbare nærhet eller om det foregår på trygg avstand.

(Skjermdump: Twitter)

Er vel ikke så mye annet å si enn akkurat dette. Arendalsuka LEVERER! Skål for fremtiden i norsk politikk, folkents!