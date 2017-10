Hiphop er mer en rapmusikk. Eller, én gang i tiden var det i alle fall sånn. I NRKs dokumentarserie Takin Ova – Norsk hiphops historie forsvinner mye av fortellingen om den norske hiphopkulturens utvikling i alle sine former – rap, breakdance, DJ-ing og graffiti – til fordel for konsertbilder fra … litt tidligere i år.

Ja, hiphop har blitt til noe større, men hvordan var den egentlig da den fortsatt var seg selv n0k?

Her er 3 filmer du BØR se om du likte Takin Ova, om du ikke likte Takin Ova eller om du bare har lyst å se hvor fucka lættis Norge faktisk var før.

LES OGSÅ: Joddski dro til USA for å skrive om hvordan hiphopen kom til Norge

Kunst uten hemninger (1989)

Matias Armand Jordan alias Filmfyren lagde sin første og hittil eneste dokumentar som 18-åring, og den er … MEGAFET! Filmen tar for seg Oslos graffitimiljø på 80-tallet, og intervjuer purunge writere, politifolk og folk på gata (som stort sett synes graffiti er et skrekkens fenomen).

Og så diskuteres det selvsagt HVA det vil si å være hiphop.

– Du ække hiphop selv om du kjøper Salt-N-Pepa, ikke sant.

– Du må digge hiphop. Du må være helt inni hiphop.

Vandaler Vrenger Plater (1990)

Matias Armand Jordan viste Kunst uten hemninger til NRK, som som likte den godt, men kunne ikke sende den på TV fordi kvaliteten på Video 8-formatet ikke var god nok.

I stedet lagde de sin egen versjon.

Men hva er hiphop?

– Hiphop, e’kke det sånn musikk ‘a?

– Jeg tror det er en … hobby?

– Det er en dans.

Finn ut hva det egentlig er i NRKs «Diskuteket».

Hip-hopfestivalen 2XH i Trondheim (2000)

Dette er en sånn film ingen kan se uten å få merker av den.

En gang i tiden ble Nordens største hiphopfestival arrangert i Trondheim (!). Det skyldtes først og fremst ildsjelen Torstein Holen alias TrePan. Det første året festivalen ble arrangert ble det selvfølgelig laget dokumentarfilm, og FYFAEN så gøy det er å se på i dag!

Filmen gir et interessant og funny innblikk i hvordan det var å være ung og del av en fremmadstormende kulturell bevegelse som norsk hiphop var på tidlig 2000-tall , og er også et fantastisk tidskoloritt for Norge rundt årtusenskiftet mer generelt. I tillegg kan filmen skilte med ekstremt mye fra fashion-inspo.

Ikke ett øye forblir tørt, ikke ett smilebånd forblir ubrukt og ikke ett hode blir dekket med ubleket hår etter å ha sett denne snaue en og en halvtime lange nasjonalskatten.