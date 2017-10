7 nøytrale varianter av kjente og kjære julesanger som ikke støter NOEN (håper vi)

Jøss, det er ikke november og julesang-debatten er allerede i hyllene i den sjappa vi kaller norsk offentlighet? På tide!

Debatten har gått både høyt og lavt etter at det ble kjent at foreldre med elever på Nylund skole i Stavanger ble bedt om å krysse av på et eget skjema for hvilke sanger barna deres kan synge på juleavslutningen.

– Dette er egentlig bare leit for denne skolen, uttalte en foresatt for en elev ved Nylund skole til VG, som ikke var sen om å «ta debatten».

Det er ikke vi heller, men det er så mange andre debatter som vi må gjøre plass til før julestria setter inn, så derfor har vi laget 7 nøytrale varianter av kjente og kjære julesanger som ikke kan støte noen. Håper vi.

For full tekst og en video av en av våre redaksjonsmedlemmer som mimer «beklager på forhånd» (selvsagt tekstet), send mail/brev eller noe annet. Det du ønsker, egentlig! Kom innom? Ses!

7 julesanger for ALLE

«På det dertil egnede oppholdstedet sitter/står eller går vedkommende med sin valgfrie næringsløsning» (mel: På låven sitter nissen)

«Nøytrale merkedag, nøytrale merkedag» (mel: Glade jul, hellige jul)

«Nå (eller evt senere!) går/løper vi (evt bare jeg om du ønsker å gjøre noe annet) rundt om en forsøksvis egnet busk eller busklignende objekt» (mel: Så går vi rundt om en enerbærbusk)

«Fødsels- og dødelighetsstatistikken i andre land går både opp og ned» (mel: Et barn er født i Bethlehem)

«O nøytrale merkedag med din valgfrie følelse» (mel: O jul med din glede)

«Justér lyset i henhold til fellesskapets ønsker, er du grei» (mel: Vi tenner våre lykter)

«Shalala-lalala-lalala-lala-laaaaa» (mel: We wish you a merry christmas)

«Normavviket kom hen til gode til slutt» (mel: Rudolf er rød på nesen)