EMIRs første solosingel er ren eufori

Onge $ushimane var alltid liksom mer enn bare halvparten av $ushi x Kobe. Fyren elsker oppmerksomhet, og var alltid den som tok plass, både på låter, i intervjuer og på scenen.

Mer overraskende er det at EMIRs første solosingel, «Faller», som er ute i dag, har årets beste poprefreng. At fyren har pleid å være rapper er fort glemt.

Denne låta er for klubben, og til tross for at ikke nødvendigvis synger om god stemning – «alt raser sammen og det renner over, jeg faller ned, jeg faller ned» – er refrenget ren eufori. Det er den første ølen. Det er øynene til den du elsker. Det er deg og alle vennene dine på dansegulvet. Det er et sånt refreng du gleder deg til å høre igjen allerede før låta er ferdig.

Og EMIR, som han kaller seg nå, hva tenker han selv om alt sammen?

Var det Sony som tvang deg til å bytte navn?

– Nei det var det faktisk ikke det, måtte bare gjøre det som Nike:)

Hva blir annerledes nå som du er signa?

– Smartere matematikk, man’s not dumb.

«Alt raser sammen og det renner over, jeg faller ned, jeg faller ned». Det høres jo ikke ut som du er så glad for å gå solo?

– Gleden av å falle er jo det samme som å hoppe i fallskjerm eller drømme. Låten handler jo egentlig om å drikke øl, eller sprit og eller vann;) Og fylleangst😵 Låten er en samtale mellom en mann og en kvinne på by’n? Eller at man har slått opp med sin kjære? Luv song.

Hvordan er det med Kobe nå?

– Veldig bra, han er blitt direktør i SxK 🤔😭🌚