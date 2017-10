Maksitaksi og Taxi Take Away stenger: – Et grelt eksempel på hvordan kapitalplassering i eiendom ikke spiller på lag med byliv

I oktober er det 12 år siden Taxi Take Away åpnet, baren ved Hausmania med det uslåelige anti-konseptet «billig øl og åpen profil». I 2013 utvidet Ole Mikael Yong Pedersen og resten av TaxiTaxiTaxi-kollektivet imperiet sitt med underklunnsklubben Maksitaksi, i kjellerlokalet vis-a-vis Blitz.

Maksitaksi booket alt fra hardcore punk til visesanger og dancehall, de hadde skeive klubbkonsepter og stod ofte for unge utenlandske artisters første Oslo-besøk (for eksempel da Princess Nokia spilte der for ett år siden). Det er ikke nødvendigvis god økonomi i å være først ute, for så å se større aktører stikke av med fortjenesten når de samme artistene kommer tilbake til byen for andre og tredje gang (Princess Nokia spiller på Parkteatret i november), men sånn er det å operere i den såkalte undergrunnen.

Noen som driter i alt dette er selvfølgelig gårdeierne. De vil ikke at hverken Maksitaksi eller Taxi Take Away skal bli værende.

– Maksitaksi har blitt kjøpt opp av et pensjonsfond som heller ser at det står tomt enn at det drives nattklubb. Nattklubb passer ikke i profilen til deres portefølje, sier Ole Mikael Yong Pedersen.

Han er del av TaxiTaxiTaxi-imperiet, som har driftet både Taxi Take Away og Maksitaksi.

– Et ganske grelt eksempel på hvordan kapitalplassering i eiendom ikke spiller på lag med byliv. De har ingen planer for lokalet, så i overskuelig fremtid skal det stå tomt.

​Jøss. Og Taxi Take Away?

– Kontrakten går ut og huseier ønsker ikke å fornye den. Vi har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor.

Hva frykter du skal ta over?

– Jeg frykter det kommer inn et nytt barkonsept med en mer kommersiell profil. Vi har vært der i 12 år og sett utviklinga som skjer i det nabolaget. Man kan tenke seg at den rekka fra Blå mot Revolver har et potensiale som et nytt slags «Off-Youngstorget»-strøk. Litt som utviklinga i Torggata de siste årene.

Hvordan blir Taxi Take Aways siste dager?

– Vi har booka så mange vi har fått plass til av våre beste venner hver dag i hele oktober. Blir litt som en løpende avskjedsfestival.

​Høydepunkter du vil trekke frem fra Maksitaksi?

– Vi hadde en av de tidlige Beglomeg-konsertene her. Det var veldig gøy. Iconiclastic med Reidar Deadswan må vi trekke frem som en fast DJ som har vært veldig viktig for oss med tanke på profil, publikum og stemning. Subpub som et ukentlig bassorientert klubbkonsept og en motvekt mot et house og hihat-orientert klubbliv. RadiOrakel har hatt mye bra fester, og Bakrommet har vært her med gode reggae-arrangementer, med blant annet Klumben & Raske Penge (dansk dancehall med monsterhitten «Faxe Kondi», red, anm.). JD Samson var jo også en legendarisk kveld med svett og uhemmet dansegulv der klær føyk av folk og gikk veggimellom.

Beglomeg backstage på Maksitaksi, 2013

Og fra Taxi?

– På Taxi hadde vi jo verdens første Senjahopen-konsert, det var veldig gøy. Den åpne profilen har gjort at vi bare har hatt stående en mikser og to platespillere som har vært tilgjengelig for både ferske og mer erfarne DJer som bare vil spille en kveld i en lite pretensiøs setting. Som har gjort at vi har hatt sykt mye bra musikk der. Mye av konseptet har vært å ha et tappetårn, en mikser og to 1210-ere og se hva som kommer ut av det.

Uslåelig konsept, det! Hva med lavpunkter?

– På et øyeblikk som dette er det vanskelig å finne noe som kan toppe at vi ganske motvillig føyer oss inn i rekka av kulturtilbud som får stadig mindre plass i et stadig mer strigla Oslo. Det er vanskelig å se tilbake og finne noe som topper, eller bunner, det.

Hva føler du dere har oppnådd i løpet av disse årene?

– Vi har hatt som mål å levere både kultur og uteliv så rimelig som mulig. Det er en annen målsetting enn utelivet for øvrig. Vi har hatt veldig fokus på at vi skal tilby trygge rom som er fri for rasisme, sexisme, homofobi og seksuell trakassering, som er noe som mange, kanskje særlig damer, ikke akkurat er ukjent med å oppleve på byen. Vi har levert et bredt spekter av variert musikk og vi har hatt fokus på tilby en tilgjengelig scene kombinert med programmering med høy kvalitet, og et trygt og ikke-ekskluderende rom så billig som mulig. Det å gå ut i Oslo i dag er uforholdsmessig dyrt!

Hva er det beste med Oslos uteliv om dagen?

– Det beste er jo alle de små, uavhengige aktørene som bare gjør tingen sin. Hærverk på Hausmania går jo inn i den rekka, No. 53 i Gamlebyen, og også steder som Revolver og Pauls Boutique. I tillegg vil jeg gjerne trekke fram klubbkonseptet Ulydig som er veldig i Maksitaksis ånd.

Og det verste?

– Det verste er vel resten av byen. Noe er jo bra, men det er en alt for stor kritisk masse av meningsløse konsepter som er for dyrt og for kjedelig.

Har dere planer om å starte noe nytt?

– Nei, ingenting konkret. Denne avviklingen har kommet relativt brått på, det er bare noen uker siden vi fikk beskjed om at vi ikke får ny kontrakt for Taxi. Men det er klart at hvis det åpner seg noen muligheter så er det bare å ta med seg de erfaringene vi har fått og fortsette å gjøre det vi gjør. Og med utgangspunkt i det herlige kollektivet vi har så er det ikke grenser for hva vi kan få til med et tappetårn og to 1210.

Taxi Take Away holder åpent ut oktober.​​