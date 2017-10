TEST: Kunne du vært kommunikasjonsrådgiver?

Bedriften du jobber for har verdiøkning som et sentralt «why». Hvordan vil du gå frem for å kommunisere dette til kunder? Jeg finner et stock photo av mennesker i et åpent kontorlandskap og poster det med en status fra bedriftens Facebook-side der jeg får frem kjernen av verdistrukturen i den gitte bedriften. Jeg utformer en kommunikasjonsstrategi og ansetter tre 23-åringer fra Westerdals. Disse individene har viktig kompetanse fra sin «digitale oppvekst», og kan bidra med selfie-videoer på Snapchat. Deretter trykker jeg opp 45 gensere der det står «JÆVLA [navn på bedrift]» og deler ut til it-mennesker og kjendiser. Jeg vet ikke hva noen av disse ordene betyr. Jeg kan ikke lese. Correct! Wrong! -

Du skal samarbeide med en bedrift der hovedinntekten er salg av brus i flasker som ser ut som ølflasker. Hvordan går du frem? Jeg kjører en aggressiv reklamekampanje mot barn med skjult innholdsmarkedsføring på sosiale medier Politiet ikke ennå har full oversikt over. Jeg Jodler «Jeg har ingen venner fordi jeg ikke drikker alkohol (fordi jeg ikke ennå er en myndig borger), men fikk meg en venn på fest i helgen fordi jeg hadde brus som liknet på øl. Nå er jeg et lykkelig, lite barn.» Deretter benytter vi oss av Über for rask levering. Sosiale medier er det viktigste som finnes når det kommer til markedsføring i vår digitale tidsalder. Jeg vil gå langt i å hevde dette. Før var massene på torget. Nå er de foran skjermen, enten de er hjemme i sofaen eller på bussen til jobb. Nøkkelen for å lykkes ligger i suksess på sosiale medier. Husker ikke. Correct! Wrong! -

Din perifere venninne, Gabriella fra ungdomsskolen, kommenterer på statusen du stolt har delt fordi du har solgt ditt første hus som utdannet eiendomsmegler. Kommentaren er syrlig, og påpeker at dette ikke er personen hun ble kjent med forrige tiår. «Artige.no er blitt byttet ut med Løp Og Kjøp-linker til hus som koster ti millioner», sier hun. Hvordan reagerer du? Rapportert og blokkert. Det er nulltoleranse for mobbing på min Facebook-vegg. Jeg svarer vennlig, men avvisende. Den gode humoren har jeg ikke mistet, selv om sjelen min nå eies av DNB. Hehe! :) Jeg skriver at digitalisering og hva digitalisering fører med seg av muligheter og utfordringer – for forretningsmodeller, men ikke minst for ledelse, salg, markedsføring, PR og kommunikasjon, kundeservice og innovasjon, er viktig. Strategisk, taktisk og operativt. Nasjonalt, men ikke minst internasjonalt og globalt. Correct! Wrong! -

Du blir invitert på middag med fem andre «thought leaders». Arrangementbeskrivelsen er uhøytidelig og humoristisk, men du kan ikke nekte for at konkurranseinstinktet begynner å kile. Du ble kåret til Årets Thought Leader 2013 (på en utdeling du selv arrangerte), men det begynner jo å bli en del år siden. Hva gjør du? Samtalene under middagen bør preges av dialog, og leder er ansvarlig for å gi medarbeideren plass i samtalen. Bruk av åpne spørsmål vil sørge for at de medarbeiderne får sin plass i samtalene og kommer på banen med innspill og synspunkter, samtidig som jeg selv beholder posisjonen som thought leader. Det finnes bare én sann thought leader, og det er Muhammed (må fred være med ham). Stirrer så hardt jeg kan på prisen fra 2013, mens jeg prøver ikke å tenke på hvor lite faren min var der for meg i oppveksten. Correct! Wrong! -

Melken i kjøleskapet har begynt å lukte vondt. Den har delt seg, og er nå bare en slags tynn, sur og vannete «greie» med klumper i seg. Kort sagt: den er gammel og den kan ikke brukes lenger. Hva gjør du? Jeg åpner den, ser ned i kartongen og reflekterer over livets forgjengelighet og tidens relativitet som om jeg skulle vært en karakter i en halvbra samtidsroman som hadde fått litt oppmerksomhet fra litteraturmiljøet, overhodet ikke mye, men kanskje en omtale på P2 og en invitasjon om å delta i en panelsamtale om et tema som egentlig ikke engang er romanens hovedfokus, før den glemmes fullstendig og dras opp igjen noen tiår senere når noen skriver en annen roman der romanen jeg er med i forårsaker at hovedkarakteren faller inn i en tankerekke, ikke om boken selv, forfatteren viser selvsagt at han er klar over bokens manglende kvalitet, men omstendighetene rundt den, om den gjennomsnittlige litteraturens posisjon i tiden da den ble skrevet kanskje, før jeg tømmer melken ut i vasken. Jeg deler et bilde av melken på Instagram, av en eller annen grunn, jeg vet ikke jeg. Gir den til grisene fordi jeg bor på en bondegård. Jeg er en bonde og har ikke Internett. Correct! Wrong! -

Hvilket av disse bandene ville du helst sett i Oslo sentrums største konsertarena, Oslo Spektrum? Adele. Siden hun kom på andreplass i Britain’s Got Talent i 2009 har hun jevnlig utgitt sterke album og rørt tusenvis av mennesker. At hun ble misdiagnosert med asperger syndrom i ung alder er en tragedie, og det er en bragd at hun har kommet seg dit hun er i dag. Bruno Mars. Han har en rå stemme få kan måle seg med. Jeg prøver å gjøre det til en jobbtur med å få med hele avdelingen på moroa. Dette vil øke samholdet i teamet! Michael Jackson. Han er kanskje død, men han lever ennå i hjertet mitt. Correct! Wrong! -

Din kone er fryktelig syk, og ditt eneste barn bruker dagene sine på å dumpstre istedenfor å gå på skolen. Virksomheten din som kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder blir stadig mindre etterspurt fordi du alltid klarer å dra en «humoristisk» rasistisk kommentar, enten i en bedrift, på scenen eller til en arrangør. Du vurderer å slutte som kommunikasjonsrådgiver. Eller? Jeg slutter som kommunikasjonsrådgiver når døden avslutter meg. Hvorfor er det alltid rasisme bare fordi det kommer fra en hvit person? Hva med når en svart person kaller meg hviting? Eller når de kaller hverandre for n-ordet? Da er det liksom ikke rasistisk? Min syke kone trenger all den omsorgen hun kan få, ingen tvil om det. Situasjonen med sønnen min er også svært psykisk belastende. Jeg vurderer å ta mitt eget liv. Correct! Wrong! -