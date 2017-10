Jonas Alaska har flunkende ny musikkvideo for «All Coming Down Today», som avslutter nylige lanserte Fear is a Demon, hans sjette album på fire år.

Videoen er intime greier, der han fader inn og ut av mørket akkompagnert av seg selv og en gjeng særdeles digge strykere. Du blir kanskje litt trist av å høre sangen, men så blir du glad etterpå når du tenker på hvor fin den er.

Det har gått et par år siden hans forrige album, Younger, ble sluppet, som N&D ga et finfint smilefjes.

Alaska har for anledningen startet et eget plateselskap, Braveheart, med dama si Billie Van og kompisen Mikhael Paskalev. Å starte et eget selskap var visst «litt stress, men mest moro», så vi gikk rett på de vanskeligere spørsmålene.

Blir det nå enda mer intern kamp mellom deg og Paskalev om å ha finest hatt? Blir Billie Van gruppepresset inn til gå med hodeplagg oftere?

– Nei. Hvis alle dukker opp med hatt på en gig så gjør vi det beste ut av det!

Hva må man gjøre for å få gitt ut plata si på Braveheart?

– Lage musikk som alle oss liker. Foreløpig har vi nok med våre egne utgivelser, men håper det kan bli aktuelt å gi ut andres musikk etterhvert.

Det har snart gått fem år siden vi spurte deg om hvor du ville være om fem år, og du svarte at du skulle flytte til New York eller ut på landet. Er ønsket oppfylt?

– Hehehe, nei, på ingen måte. Men har fortsatt en plan om å gjøre det. Gi meg 10 år!